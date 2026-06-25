Próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo será ponto facultativo no DF

Segunda (26/6) Brasília terá ponto facultativo no GDF em função do jogo do Brasil - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A governadora Celina Leão (PP) decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (29/6), dia em que a Seleção Brasileira entra em campo para o primeiro jogo da fase de mata-mata da Copa do Mundo. A partida vai começar às 14h. O comunicado foi feito pela chefe do Buriti nas suas redes sociais, nesta quinta (25), após a vitória do Brasil contra a Escócia por 3x0. Confira o vídeo.

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"Decisão importante foi tomado aqui hoje. Nós vamos decretar na segunda-feira (29) ponto facultativo", informou a governadora. A medida vem após Celina lançar decreto de liberação dos servidores em 3 horas antes do jogo.

"Na segunda o jogo começa 14h. Ontem, a cidade parou. As pessoas ficaram de 3 a 4 horas presas no trânsito. Não justifica a pessoas chegar, ficar 3 horas no serviço público e sair correndo para pegarmais 3 horas de trânsito. A medida está tomada e iremos publicar o decreto no Diário Oficial"", comunicou Celina.