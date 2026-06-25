Correio Braziliense

COPA DO MUNDO 2026

Holanda vence Tunísia por 3 x 1 e avança ao mata-mata em primeiro

Invictos em três confrontos, holandeses chegam aos 7 pontos, saem do caminho do Brasil e enfrentam Marrocos na próxima fase

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Gabriel Botelho
25/06/2026 22:06 - Atualizado em 25/06/2026 22:06
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Elenco da Holanda comemora gol marcado contra a Tunísia, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)
Elenco da Holanda comemora gol marcado contra a Tunísia, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

A Holanda venceu a Tunísia por 3 x 1 e confirmou a classificação ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026 com a primeira colocação do Grupo F. Em confronto realizado no Kansas City Stadium, nesta quinta-feira (25/6), os holandeses venceram o rival africano com autoridade, livre de muitos sustos. 

A trupe de Ronald Koeman garantiu a liderança da chave ao alcançar os sete pontos. Invictos, somam duas vitórias e um empate. São dois pontos a mais do que o segundo colocado, o Japão. Portanto, deixou o caminho do Brasil na segunda fase do Mundial. 

A Seleção era um possível adversário, mas apenas em caso de classificação na segunda colocação. Com isso, o rival no ponta-pé do mata-mata será Marrocos, o vice-líder do Grupo C. O embate pelos 16 avos de final acontece às 22h de segunda-feira (29/6), no Monterrey Stadium, no México.  

Esta foi a primeira vez em que as seleções se enfrentaram em Copas do Mundo. Em toda a história, só haviam se encontrado em outras quatro oportunidades. Ao todo, são duas vitórias holandesas e dois empates. Os europeus, aliás, seguem invictos em 18 jogos de fases de grupos em Mundiais. 

Vitória encaminhada logo no início 

O começo do duelo no estado de Missouri foi de domínio total da Holanda. A contagem foi aberta logo nos primeiros minutos. Disposta a aglutinar o rival e afunilar a defesa tunisiana, os holandeses contaram com erro do zagueiro Ellyes Skhiri para fazer 1 x 0. Aos 3', o defensor empurrou contra a própria meta após cruzamento de Mallen. 

Apenas quatro minutos depois, o time laranja chegou ao segundo. Após escanteio alçado na área, Van Dijk escorou para a "zona" e Brian Brobbey se aproveitou da falha de marcação e apareceu livre, de frente para o gol, para completar e fazer 2 x 0. O apito final da primeira etapa foi acompanhado por 70% de posse de bola, e 12 finalizações da Holanda. 

Indício de reabertura da disputa frustrado

A volta para a segunda etapa era sonolenta quando a Tunísia reabriu o confronto. Aos 54', em cobrança de escanteio, o atacante Hazem Mastouri subiu mais do que a defesa laranja e cabeceou à direita da meta de Verbruggen para diminuir o placar. 

Mais confiante, a equipe africana saía mais para o jogo e arriscava mais passes no campo ofensivo. O ímpeto, no entanto, logo foi por água a baixo. Com 62 minutos no relógio, Van Hecke foi mais um a marcar após cobrança de escanteio. Tijjani Reijnders encontrou o zagueiro, que se antecipou ao marcador antes de marcar o terceiro, em outra cabeçada.  

Ficha técnica: 

Tunísia 1 x 3 Holanda - terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, fase de grupos

Data e hora: Quinta-feira (25/6), às 20h (horário de Brasília)

Local: Kansas City Stadium, Missouri, Estados Unidos

Árbitro: Katia Itzel García (México)

Assistentes: Sandra Ramirez (México) e José Enrique Naranjo Pérez (Espanha)

Quarto Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai)

Gols: Ellyes Skhiri (contra), Brian Brobbey, Jan Paul Van Hecke (Holanda); Hazem Mastouri (Tunísia)

Cartões amarelos: (-)

Cartões vermelhos: (-)

Tunísia (4-2-3-1)

Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Amine Ben Hamida (Mortadha Ben Ouanes) e Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira (Hadj Mahmoud), Anis Ben Slimane (Elias Achouri), Hannibal Mejbri e Ismael Gharbi (Firas Chaouat); Hazem Mastouri. Treinador: Hervé Renard

Holanda (4-3-3)

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk e Nathan Aké; Frenkie De Jong (Teun Koopmeiners), Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders (Justin Kluivert); Donyell Mallen (Crysencio Summerville), Brian Brobbey (Memphis Depay) e Cody Gakpo (Noa Lang). Técnico: Ronald Koeman

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