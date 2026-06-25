COPA DO MUNDO 2026
Holanda vence Tunísia por 3 x 1 e avança ao mata-mata em primeiro
Invictos em três confrontos, holandeses chegam aos 7 pontos, saem do caminho do Brasil e enfrentam Marrocos na próxima fase
COPA DO MUNDO 2026
Invictos em três confrontos, holandeses chegam aos 7 pontos, saem do caminho do Brasil e enfrentam Marrocos na próxima fase
A Holanda venceu a Tunísia por 3 x 1 e confirmou a classificação ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026 com a primeira colocação do Grupo F. Em confronto realizado no Kansas City Stadium, nesta quinta-feira (25/6), os holandeses venceram o rival africano com autoridade, livre de muitos sustos.
A trupe de Ronald Koeman garantiu a liderança da chave ao alcançar os sete pontos. Invictos, somam duas vitórias e um empate. São dois pontos a mais do que o segundo colocado, o Japão. Portanto, deixou o caminho do Brasil na segunda fase do Mundial.
A Seleção era um possível adversário, mas apenas em caso de classificação na segunda colocação. Com isso, o rival no ponta-pé do mata-mata será Marrocos, o vice-líder do Grupo C. O embate pelos 16 avos de final acontece às 22h de segunda-feira (29/6), no Monterrey Stadium, no México.
Esta foi a primeira vez em que as seleções se enfrentaram em Copas do Mundo. Em toda a história, só haviam se encontrado em outras quatro oportunidades. Ao todo, são duas vitórias holandesas e dois empates. Os europeus, aliás, seguem invictos em 18 jogos de fases de grupos em Mundiais.
O começo do duelo no estado de Missouri foi de domínio total da Holanda. A contagem foi aberta logo nos primeiros minutos. Disposta a aglutinar o rival e afunilar a defesa tunisiana, os holandeses contaram com erro do zagueiro Ellyes Skhiri para fazer 1 x 0. Aos 3', o defensor empurrou contra a própria meta após cruzamento de Mallen.
Apenas quatro minutos depois, o time laranja chegou ao segundo. Após escanteio alçado na área, Van Dijk escorou para a "zona" e Brian Brobbey se aproveitou da falha de marcação e apareceu livre, de frente para o gol, para completar e fazer 2 x 0. O apito final da primeira etapa foi acompanhado por 70% de posse de bola, e 12 finalizações da Holanda.
A volta para a segunda etapa era sonolenta quando a Tunísia reabriu o confronto. Aos 54', em cobrança de escanteio, o atacante Hazem Mastouri subiu mais do que a defesa laranja e cabeceou à direita da meta de Verbruggen para diminuir o placar.
Mais confiante, a equipe africana saía mais para o jogo e arriscava mais passes no campo ofensivo. O ímpeto, no entanto, logo foi por água a baixo. Com 62 minutos no relógio, Van Hecke foi mais um a marcar após cobrança de escanteio. Tijjani Reijnders encontrou o zagueiro, que se antecipou ao marcador antes de marcar o terceiro, em outra cabeçada.
Tunísia 1 x 3 Holanda - terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, fase de grupos
Data e hora: Quinta-feira (25/6), às 20h (horário de Brasília)
Local: Kansas City Stadium, Missouri, Estados Unidos
Árbitro: Katia Itzel García (México)
Assistentes: Sandra Ramirez (México) e José Enrique Naranjo Pérez (Espanha)
Quarto Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai)
Gols: Ellyes Skhiri (contra), Brian Brobbey, Jan Paul Van Hecke (Holanda); Hazem Mastouri (Tunísia)
Cartões amarelos: (-)
Cartões vermelhos: (-)
Tunísia (4-2-3-1)
Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Amine Ben Hamida (Mortadha Ben Ouanes) e Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira (Hadj Mahmoud), Anis Ben Slimane (Elias Achouri), Hannibal Mejbri e Ismael Gharbi (Firas Chaouat); Hazem Mastouri. Treinador: Hervé Renard
Holanda (4-3-3)
Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk e Nathan Aké; Frenkie De Jong (Teun Koopmeiners), Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders (Justin Kluivert); Donyell Mallen (Crysencio Summerville), Brian Brobbey (Memphis Depay) e Cody Gakpo (Noa Lang). Técnico: Ronald Koeman