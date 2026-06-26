Técnico do Japão, sobre duelo com o Brasil: "Creio que há uma chance"

Moriyasu enaltece evolução da equipe e crê em reviravolta diante do Brasil - (crédito: Foto: Molly Darlington/Getty Images)

Com o empate difícil contra a Suécia e o protagonismo do goleiro Zion Suzuki na última quinta-feira (25), o Japão confirmou presença no mata-mata da Copa do Mundo, ao fechar o Grupo F em segundo. A seleção comandada por Hajime Moriyasu chegou aos cinco pontos e manteve a sequência de classificações à fase seguinte do torneio, enquanto a Holanda terminou na liderança da chave com sete. Agora, o Samurai Blue terá pela frente o Brasil, em um duelo de discípulos contra mestres.

A falha ofensiva e a passividade defensiva da seleção nipônica contra os auri-nórdicos quase rebaixaram a equipe para a terceira posição, na qual poderia esperar por Noruega ou França. O goleiro Zion Suzuki trabalhou como nunca em campo, fazendo quatro defesas difíceis na partida que a Suécia dominava boa parte dos 90 minutos. Nesse sentido, contra o Brasil, terá que repetir o mesmo desempenho em caso de o ataque fraquejar novamente.

Moriyasu exalta evolução e mira duelo contra o Brasil

"Enquanto buscamos o mais alto nível mundial, nossos jogadores realmente se esforçam para continuar a se classificar automaticamente do nosso próprio grupo. Quero compartilhar o fato de que o futebol japonês está definitivamente evoluindo. O Brasil é um adversário inigualável, claro, mas creio que há uma chance. Vamos nos preparar o melhor que pudermos para tentar aproveitar essa chance." declarou Hajime Moriyasu na zona mista.

Autor do gol japonês, Daizen Maeda comemorou o momento e explicou a jogada que colocou a equipe em vantagem. No entanto, toda a escada que poderia construir foi destruída em pouco tempo, após a Suécia empatar o jogo. Por outro lado, a Holanda ampliou para 3 a 1, fazendo a campanha nipônica voltar à estaca zero.

"Eu posso afirmar que só estava me concentrando no meu primeiro toque. O Ritsu consegue produzir bons passes assim e, embora isso eu não consiga fazer, achei que precisava correr para dentro e aquela bola boa veio." declarou o jogador do Celtic.

Enquanto isso, o veterano Yuto Nagatomo, em seu quinto Mundial consecutivo, valorizou a oportunidade de voltar a atuar. O atleta veterano também agradeceu ao treinador e aos companheiros pelo apoio recebido durante o torneio.

"Eu estava animado demais para lembrar o que passou pela minha cabeça. Me frustrei muito por não jogar nos dois primeiros jogos. Mas vim aqui como jogador, me preparei sem nunca abaixar a cabeça. Sou muito grato ao Sr. Moriyasu e também aos meus companheiros de time, que torceram para mim loucos do banco. Tenho jogadores acima de mim, Messi, Cristiano Ronaldo, Ochoa fez sua sexta Copa do Mundo consecutiva e não consigo estar satisfeito," afirmou.

Na próxima segunda (29/6), o Japão encara o Brasil pela primeira vez após 20 anos, buscando uma missão quase impossível para conquistar a vaga para as oitavas de final. Enquanto isso, Moriyasu mantém uma impressionante marca de 11 partidas de invencibilidade contra seleções europeias, somando oito vitórias e três empates.