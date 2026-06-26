Dembélé marca o segundo hat-trick mais rápido da história das Copas

Dembélé marca três vezes no primeiro tempo e é detentor do segundo hat-trick mais rápido da história das Copas do Mundo - (crédito: FRANCK FIFE / AFP)

A seleção francesa segue mostrando o porquê é cotada como favorita para levar o título mundial. Após vencer Senegal e Iraque, a França entrou em campo para a última rodada da fase de grupos já classificada. A adversária, Noruega, também tinha vaga antecipada garantida. Entretanto, o duelo valia a liderança do Grupo I.

Com brilho de Mbappé nos dois primeiros jogos, após o camisa dez marcar quatro gols, outro protagonista aparece para os franceses. O atual melhor do mundo, Ousmane Dembélé, já tinha balançado as redes uma vez contra o Iraque. Entretanto, o atleta do PSG precisou de apenas 32 minutos para mostrar o motivo de ter ganhado a Bola de Ouro na última temporada.

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Ainda no primeiro tempo, Dembélé marcou três vezes e entrou para a história do torneio. Ele agora é detentor do segundo hat-trick mais rápido em Copas do Mundo. O francês fica atrás apenas de Erich Probst, o austríaco precisou de apenas 24 minutos para fazer três gols contra a Tchecoslováquia, em 1954.

A primeira etapa terminou em 3x1 para a França, com show de Dembélé. Com a vitória, os franceses garantem o primeiro lugar do grupo com 100% de aproveitamento. A Noruega fica com a vice-liderança e pode ser adversária do Brasil em uma possível oitavas de final.

Estagiário sob supervisão Rafaela Soares