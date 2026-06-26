Uruguai é eliminado pela Espanha em Copa de classificações inéditas

Uruguai eliminado - (crédito: Alfredo Estrella/AFP)

O Uruguai entrou em campo nesta sexta-feira (26/6) com a responsabilidade de seguir vivo na Copa do Mundo, em uma edição marcada por classificações inéditas para a fase mata-mata. No entanto, a Celeste Olímpica não conseguiu conter a juventude e o entrosamento da Espanha, que venceu a partida por 1 a 0 e garantiu o resultado.

A partida foi marcada por erros e , em um dia em que Lamine Yamal não mostrou o futebol que o mundo se acostumou a admirar, o placar foi aberto por Álex Baena, com uma finalização de pé direito. A assistência foi de Marcos Llorente, em cruzamento preciso.

O que chamou atenção na jogada foi a falha do goleiro uruguaio Fernando Muslera, que já havia falhado contra Cabo Verde. Ele acabou sendo substituído no segundo tempo e não voltou para o banco de reservas na etapa final.

No segundo tempo, porém, o Uruguai voltou mais agressivo e promoveu uma mudança no gol, com a entrada de Rochet no lugar de Muslera.

A equipe de Marcelo Bielsa aumentou a pressão e tentou empurrar a Espanha para o campo de defesa, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. A partida também ficou mais truncada, com muitas faltas e cartões. A seleção espanhola administrava a vantagem e apostava nos contra-ataques.

Nem mesmo jogadores como Federico Valverde, do Real Madrid, e Agustín Canobbio, do Fluminense, conseguiram organizar a seleção, que já apresentava problemas desde o vestiário.

Técnico questionado

De acordo com a rádio uruguaia Espectador Deportes, um grupo de jogadores teria se rebelado contra o técnico Marcelo Bielsa e pedido mudanças na forma de jogo para a partida.

As informações indicam que a carga de treinos teria prejudicado alguns atletas, o que teria resultado em lesões. Entre os nomes citados estariam Federico Valverde e o goleiro Rochet, do Internacional, que chegou a entrar no segundo tempo.

*Com informações do Jogada 10