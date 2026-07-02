Cabo Verde proíbe perguntas sobre acusação de estupro de seu capitão

Membros da seleção de Cabo Verde em entrevista coletiva - (crédito: Reprodução/Instagram)

Por Beatriz Marques e João Vitor Marques - Enviado especial

A Seleção de Cabo Verde proibiu perguntas sobre a acusação de estupro contra o capitão do time, Ryan Mendes. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (2/7), o assessor de imprensa da delegação africana, Bruno Moura, interrompeu três tentativas dos jornalistas de questionarem sobre o assunto.

Em tom firme, Moura contestou os repórteres: “Próxima pergunta, por favor. Só sobre o jogo”. Ele ainda destacou que o assunto estava proibido e sugeriu que fosse feito outro questionamento.

Estavam disponíveis para a entrevista de véspera da partida das oitavas de final contra a Argentina o técnico de Cabo Verde, Bubista, e o zagueiro Stopira. Até o momento, nenhum integrante da seleção se manifestou sobre a denúncia.

O jogo contra os argentinos será disputado nesta sexta-feira (3/7), em Miami.

Ryan Mendes é acusado de estupro

Ryan Mendes, de 36 anos está sendo investigado pela polícia da Nova Zelândia após uma denúncia de estupro registrada por uma brasileira. O episódio teria ocorrido em março deste ano, durante a Fifa Series – amistosos internacionais entre seleções, preparatórios para a Copa do Mundo.

A mulher atuava como intérprete da Seleção de Cabo Verde nos amistosos realizados na Nova Zelândia. Segundo o depoimento prestado às autoridades, ela foi chamada para uma reunião em uma sala de hotel. Porém, ao perceber que era um encontro informal, decidiu voltar ao quarto.

Ryan Mendes teria então ido ao quarto dela, onde teriam ocorrido as agressões físicas e a violência sexual. A mulher procurou atendimento, e exames médicos apontaram lesões compatíveis com o depoimento.