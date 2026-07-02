CazéTV fora da Copa do Brasil: entenda por que o streamer foi excluído da negociação

A CazéTV, um dos maiores canais de streaming esportivo do país, ficou de fora da disputa pelos direitos de transmissão da Copa do Brasil para o ciclo de 2027 a 2030. Diferente do que foi especulado, a exclusão não se deu por uma cláusula em edital que impediria players digitais, mas sim porque a CazéTV, em sua parceria com a agência LiveMode, não foi sequer convidada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para participar das negociações.

A decisão gerou um intenso debate sobre o futuro das transmissões esportivas, especialmente porque a CBF convidou outros gigantes da mídia e do streaming, como Globo, SBT, Record, Amazon, Disney e Paramount, para a mesa de negociações.

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Os bastidores da exclusão

A razão central para a CazéTV não ter sido chamada para a concorrência, segundo apuração da imprensa esportiva, não está em critérios técnicos, mas em questões de relacionamento. Fontes do mercado indicam um desgaste na relação entre a diretoria da CBF e a LiveMode, empresa que opera comercialmente as transmissões da CazéTV e detém os direitos de outros campeonatos importantes.

Enquanto o YouTube como plataforma foi consultado, o projeto específico liderado por Casimiro Miguel foi ignorado no processo. A CBF justificou internamente a seleção de convidados com base em “critérios técnicos e financeiros”, mas não detalhou publicamente os motivos que levaram à exclusão de um dos maiores fenômenos de audiência digital do Brasil.

Um mercado em transformação

A ausência da CazéTV evidencia o conflito entre o modelo tradicional de transmissão e o crescimento avassalador do streaming. Plataformas como a de Casimiro Miguel alcançam milhões de espectadores, especialmente o público jovem, com uma linguagem mais direta e interativa que a televisão convencional raramente oferece.

A decisão da CBF, embora soberana, é vista como um movimento que pode frear a modernização e a diversificação das opções para o torcedor. Ao preterir um player digital com audiência comprovada, a entidade sinaliza uma possível preferência por parceiros comerciais já consolidados, ignorando novas formas de consumo de conteúdo esportivo.

O episódio reforça que a modernização das transmissões esportivas dependerá não apenas da tecnologia, mas também da evolução das relações institucionais e comerciais que governam o setor. Para os fãs, resta a dúvida se as futuras negociações serão mais inclusivas com os novos protagonistas da mídia digital.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.