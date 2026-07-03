Dilema multicultural marca confronto entre Canadá e Marrocos

Pela primeira vez, Yassine Bounou enfrentará o país de nascença, mas não esconde o carinho de defender o time africano - (crédito: Julio Cesar Aguilar/AFP)

O aumento do número de seleções nesta edição da Copa do Mundo promoveu algo jamais visto na história do torneio. Cerca de 289 jogadores estão disputando o Mundial sem a camisa do país de nascimento. Em muito dos casos, esses atletas optam por representar origens advindas de parte materna ou paterna. A estatística aponta que 23% de todos os boleiros escolheram caminhos distantes do local de nascimento. Para efeito de comparação, apenas oito das 48 seleções participantes têm elencos formados 100% por jogadores nascidos nos próprios territórios que representam.

Marrocos e Canadá se enfrentam, neste sábado (3/7), às 14h, em Houston, valendo vaga nas quartas de finais da Copa do Mundo. A seleção canadense jamais havia passado da primeira fase na história do torneio, mas desafiou todos os prognósticos e eliminou a África do Sul nos 16 avos antes de chegar na fase atual. Os marroquinos, por outro lado, apresentam uma equipe mais consolidada. Semifinalistas da Copa de 2022, os africanos tiraram a Holanda nos pênaltis pela primeira eliminatória.

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Por mais que vivam situações históricas distintas, um fator semelhante marcou as classificações das equipes nos 16 avos do Mundial. Marrocos conseguiu passar de fase com brilho do goleiro Bounou nos pênaltis. O arqueiro é filho de marroquinos, mas nasceu no Canadá. Pela primeira vez, ele irá enfrentar o país de nascença, mas não esconde o carinho de defender o time africano: "Eu fui chamado para defender a seleção canadense em 2013 pelo técnico Benito Floro. Na época, eu ainda não tinha jogado partidas internacionais com Marrocos. Mas originalmente sou marroquino, cresci no país e sempre sonhei em jogar na seleção", contou ao canal oficial do Sevilla, clube que defendeu por quatro anos.

O meia Stephen Eustáquio nasceu em solo canadense, mas é filho de pais portugueses (foto: Patrick T. Fallon/AFP)

Pelo lado do Canadá, o herói da classificação também possui mais de uma nacionalidade e contribui com a multiculturalidade presente na Copa do Mundo. O meio-campista Stephen Eustáquio marcou o gol da vitória contra a África do Sul e colocou os norte-americanos nas oitavas. O capitão nasceu em solo canadense, mas é filho de pais portugueses e cresceu em território lusitano. Chegou a vestir a camisa de Portugal nas categorias de base, mas optou por defender Canadá como profissional.

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito