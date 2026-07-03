Copa do Mundo, 23º dia: confira jogos, horários e transmissões

A segunda fase da Copa do Mundo de 2026 continua cheia de emoções. Nesta sexta-feira (3/7), mais três seleções avançam no torneio, enquanto outras três voltam para casa. O grande destaque do dia é o confronto entre Argentina e Cabo Verde, que colocará frente a frente o astro Lionel Messi e o goleiro Vozinha, que já fez história nesta Copa. A programação também conta com os duelos entre Austrália e Egito, e Colômbia e Gana. Veja os detalhes:

Austrália X Egito

A Austrália e Egito entram em campo com a mesma meta: avançar, deforma inédita, às oitavas. Às 15h, Dallas será palco de uma decisão com poder de impactar a evolução dos países.

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De um lado, Os Faraós buscam ir além do continente. Do outro, os Socceroos querem acabar com a sina de azar em mata-mata.O Egito é consolidado como potência continental, mas seguir vivo na Copa representa um peso diferente pela possibilidade de dar uma prova de força a nível mundial. Alocado à Ásia em busca de uma exigência competitiva maior, os australianos vislumbram a vaga como uma confirmação da estratégia de longo prazo.

Argentina x Cabo Verde

Argentina e Cabo Verde também se enfrentam em um contexto cheio de elementos, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.

A bola rola às 18h, no Hard Rock Stadium,em Miami, nos Estados Unidos. Tricampeã no Catar, em 2022, a Argentina tem uma campanha perfeita neste Mundial até aqui. Embalado por seis gols do artilheiro Lionel Messi, o time sul-americano liderou o Grupo J, com nove pontos — venceu a Argélia, por 3x0,a Áustria, por 2x0, e a Jordânia, por 3x1. Agora, terá pela frente uma das grandes histórias desta competição.

Colômbia x Gana

No 3º jogo do dia, a seleção da Colômbia inicia, a fase de mata--mata da Copa do Mundo, em partida contra aseleção de Gana, prevista para às 22h30, no Estádio de KansasCity, nos Estados Unidos, sob a sombra de uma das histórias mais emblemáticas do futebol do país.

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O jogo, além de definir qual equipe vai se classificar às oitavas de final da competição e de registrar o reencontro entre os colombianos com seu ex-treinador e atual comandante de Gana, Carlos Queiroz, ocorre um dia depois dos 32 anos assassinato do zagueiro Andrés Escobar.

Confira horários, locais e onde assistir aos jogos desta sexta-feira (03/7) da Copa do Mundo de 2026:

Austrália x Egito

Horário: 15h (Horário de Brasília);

Local: Estádio de Dallas, Estados Unidos.

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo

TV fechada: Sportv e NSports

Streaming: Cazé TV e getv

Argentina x Cabo Verde

Horário: 19h (Horário de Brasília);

Local: Estádio de Miami, Estado Unidos.

Onde assistir:

SBT

GETV

Streaming: Cazé TV

Colômbia x Gana

Horário: 22h30 (Horário de Brasília);

Local: Estádio de Kansas City, Estados Unidos.

Onde assistir:

Streaming: Cazé TV