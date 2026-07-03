Copa do Mundo, 23º dia: confira jogos, horários e transmissões

A segunda fase da Copa do Mundo de 2026 continua cheia de emoções. Nesta sexta-feira (3/7), mais três seleções avançam no torneio, enquanto outras três voltam para casa. O grande destaque do dia é o confronto entre Argentina e Cabo Verde, que colocará frente a frente o astro Lionel Messi e o goleiro Vozinha, que já fez história nesta Copa. A programação também conta com os duelos entre Austrália e Egito, e Colômbia e Gana. Veja os detalhes:
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Austrália X Egito
A Austrália e Egito entram em campo com a mesma meta: avançar, deforma inédita, às oitavas. Às 15h, Dallas será palco de uma decisão com poder de impactar a evolução dos países.
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De um lado, Os Faraós buscam ir além do continente. Do outro, os Socceroos querem acabar com a sina de azar em mata-mata.O Egito é consolidado como potência continental, mas seguir vivo na Copa representa um peso diferente pela possibilidade de dar uma prova de força a nível mundial. Alocado à Ásia em busca de uma exigência competitiva maior, os australianos vislumbram a vaga como uma confirmação da estratégia de longo prazo.
Argentina x Cabo Verde
Argentina e Cabo Verde também se enfrentam em um contexto cheio de elementos, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo.
A bola rola às 18h, no Hard Rock Stadium,em Miami, nos Estados Unidos. Tricampeã no Catar, em 2022, a Argentina tem uma campanha perfeita neste Mundial até aqui. Embalado por seis gols do artilheiro Lionel Messi, o time sul-americano liderou o Grupo J, com nove pontos — venceu a Argélia, por 3x0,a Áustria, por 2x0, e a Jordânia, por 3x1. Agora, terá pela frente uma das grandes histórias desta competição.
Colômbia x Gana
No 3º jogo do dia, a seleção da Colômbia inicia, a fase de mata--mata da Copa do Mundo, em partida contra aseleção de Gana, prevista para às 22h30, no Estádio de KansasCity, nos Estados Unidos, sob a sombra de uma das histórias mais emblemáticas do futebol do país.
O jogo, além de definir qual equipe vai se classificar às oitavas de final da competição e de registrar o reencontro entre os colombianos com seu ex-treinador e atual comandante de Gana, Carlos Queiroz, ocorre um dia depois dos 32 anos assassinato do zagueiro Andrés Escobar.
Confira horários, locais e onde assistir aos jogos desta sexta-feira (03/7) da Copa do Mundo de 2026:
Austrália x Egito
Horário: 15h (Horário de Brasília);
Local: Estádio de Dallas, Estados Unidos.
Onde assistir:
-
TV aberta: TV Globo
-
TV fechada: Sportv e NSports
-
Streaming: Cazé TV e getv
Argentina x Cabo Verde
Horário: 19h (Horário de Brasília);
Local: Estádio de Miami, Estado Unidos.
Onde assistir:
- SBT
- GETV
-
Streaming: Cazé TV
Colômbia x Gana
Horário: 22h30 (Horário de Brasília);
Local: Estádio de Kansas City, Estados Unidos.
Onde assistir:
-
Streaming: Cazé TV
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