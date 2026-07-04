Vídeo mostra argentinos atirando objetos na torcida de Cabo Verde

Outros vídeos que circulam nas redes sociais mostram a torcida argentina provocando torcedores brasileiros - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador Daniel Brauner, registrou o momento em que torcedores argentinos atiram objetos contra torcedores cabo-verdianos durante a partida desta sexta-feira (3/7), na Copa do Mundo 2026. No vídeo, é possível ver garrafas plásticas sendo jogadas.

“Argentinos arremessam objetos e ofendem cabo-verdianos que, em momento algum, incitaram qualquer confusão durante o jogo”, escreveu Brauner nas redes sociais. A publicação gerou indignação entre os internautas.

“E tem brasileiro que torce pros caras”, comentou um dos usuários. “Nem sempre é um argentino, mas é sempre um argentino”, afirmou outro internauta.

A Argentina de Lionel Messi enfrentou um jogo duro contra a seleção do Cabo Verde no Hard Rock Stadium, com a partida chegando ao segundo tempo da prorrogação e terminando em 3x2 para os argentinos, que se classificaram.

Outros vídeos que circulam nas redes sociais mostram a torcida argentina provocando torcedores brasileiros com canções como “Que te pasa brazuca?”. Um dos versos diz “Todo mundo na favela está chorando”.

Por outro lado, a seleção de Cabo Verde ganhou o coração dos brasileiros durante a Copa. Nas redes, fãs exaltaram a atuação de jogadores como o goleiro Vozinha na primeira campanha do país em um mundial.

Como foi o jogo?

Foi no sufoco! Em uma partida eletrizante do início ao fim, a Argentina não entrou na lista de zebras da Copa do Mundo e venceu Cabo Verde por 3 x 2. Com brilho de Messi e da dupla de zaga Albiceleste, entre Lisandro Martínez e Cristian Romero, os sul-americanos avançam às oitavas do Mundial.

O resultado em 1 x 1 no tempo regulamentar, deu espaço para uma prorrogação agitada. No fim, Cabo Verde deu adeus para a competição e viu a Argentina passar de fase para enfrentar o Egito.

Para os Tubarões Azuis, Deroy Duarte e Sidny Cabral marcaram os gols da equipe. Mesmo com a derrota, a seleção africana entra para a história. Na primeira participação em Copas, Cabo Verde chega ao mata-mata após desbancar grandes seleções na fase de grupos.

E nos 16 avos, levou a atual campeã do mundo para a prorrogação. Agora, eles voltam para casa, mas levam na bagagem o orgulho de terem representado os mais de 600 mil caboverdianos no maior evento de futebol do planeta