No sufoco, Argentina vence Cabo Verde e avança na Copa

Messi comemorando gol da Argentina sobre Cabo Verde - (crédito: CHANDAN KHANNA / AFP) )

Foi no sufoco! Em uma partida eletrizante do início ao fim, a Argentina não entrou na lista de zebras da Copa do Mundo e venceu Cabo Verde por 3 x 2. Com brilho de Messi e da dupla de zaga Albiceleste, entre Lisandro Martínez e Cristian Romero, os sul-americanos avançam às oitavas do Mundial. O resultado em 1 x 1 no tempo regulamentar, deu espaço para uma prorrogação agitada. No fim, Cabo Verde deu adeus para a competição e viu a Argentina passar de fase para enfrentar o Egito.

Para os Tubarões Azuis, Deroy Duarte e Sidny Cabral marcaram os gols da equipe. Mesmo com a derrota, a seleção africana entra para a história. Na primeira participação em Copas, Cabo Verde chega ao mata-mata após desbancar grandes seleções na fase de grupos. E nos 16 avos, levou a atual campeã do mundo para a prorrogação. Agora, eles voltam para casa, mas levam na bagagem o orgulho de terem representado os mais de 600 mil caboverdianos no maior evento de futebol do planeta.

O jogo tenso e cheio de reviravoltas

A situação em campo das equipes era distinta. A Argentina, com todo o status de campeã do mundo, também liderou a primeira fase com sobras. A equipe de Lionel Scaloni tem 100% de aproveitamento no torneio e continua com o bom desempenho em todo o ciclo pré-Copa. Além da força de uma equipe coletiva, os recordes que Lionel Messi vem batendo no Mundial também elevam a moral do time. O gênio argentino se consagrou como maior artilheiro da história do torneio, com 19 gols, e busca aumentar a vantagem.

Do outro lado, Cabo Verde já fazia história apenas entrando em campo em um mata-mata de Copa. A ilha africana se classificou pela primeira vez para o torneio nesta edição, e junto com ela, passou de forma invicta na primeira fase. Segurou três empates, contra as fortes Uruguai e Espanha e assegurou a vice-liderança do grupo. As chances da história cabo verdiana seguir sendo escrita eram mínimas, mas o esporte é imprevisível e o cemitério do futebol está lotado de favoritos.

Messi seguiu escrevendo história

O começo de jogo foi o esperado: controle da Argentina na posse de bola, mas pouco efetiva. Cabo Verde, por outro lado, adotou a estratégia de sair rápido nas transições. O início foi monótono, mas apenas o mínimo de espaço dado para Messi poderia ser fatal. Aos 15 minutos, o camisa 10 recebeu dentro da área, ajeitou para a canhota e bateu, mas tirou demais do gol e foi à linha de fundo. O cartão de visitas do craque argentino foi apresentado ainda no começo.

Até a parada da hidratação, a partida seguiu pragmática. A Argentina continuou valorizando a posse de bola e esperava a hora certa de atacar. E, mesmo depois da primeira chance, a defesa de Cabo Verde pareceu não aprender a lição de não dar espaço para Lionel Messi.

Aos 30 minutos marcados no relógio, o zagueiro Lisandro Martínez tentou o passe frontal para furar a retranca africana. Messi apareceu para receber por trás da marcação, e com apenas dois toques na bola, finalizou e não deu chances para o goleiro Vozinha. O camisa 10 seguia escrevendo a história no torneio mais importante do futebol, chegou ao sétimo gol neste Mundial, reassumiu a liderança na artilharia e continuou provando o porquê é considerado um dos maiores do esporte.

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Cabo Verde foi passivo nos ataques e não ofereceu perigo para a defesa sul-americana. A Argentina seguiu ditando o ritmo do jogo durante todo o primeiro tempo. A calma na troca de passes e a estratégia em acionar o Messi, apenas no momento certo, continuou funcionando assim como foi na primeira fase. Já no final dos 45 minutos do primeiro tempo, Scaloni pareceu dar ordens para a equipe diminuir o acelerador e resolver o jogo na segunda etapa. Por mais que poucas chances tenham aparecido, era questão de tempo para o placar aumentar, caso a seleção africana não mudasse a postura.

Cabo Verde cala os “Muchachos”

Cabo Verde mudou a estratégia para o segundo tempo. Em busca do gol e do milagre, os Tubarões Azuis vieram com mais ímpeto ofensivo e não aliviaram para os argentinos nas divididas. Pela primeira vez no confronto, Dibu Martínez foi exigido, após finalização de Deroy Duarte de fora da área. O arqueiro defendeu, mas os africanos passaram a mensagem que iriam começar a dar trabalho na etapa final.

A Argentina sentou no resultado e deixou Cabo Verde povoar o ataque. As linhas sul-americanas baixaram e os africanos gostavam do jogo. E após jogada construída pela direita, nem o torcedor mais otimista projetava o resultado no fim. Ryan Mendes recebeu com liberdade à beira da lateral. Ele achou Deroy Duarte dentro da área, à um passo da história. O meia finalizou cruzado e não deu chances para Dibu Martínez. A rede balançou, e com ela, os mais de 600 mil caboverdianos gritaram em felicidade. Os Tubarões Azuis empataram o confronto e a vaga para as oitavas estava em aberto.

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Final tenso e final empatado



A Argentina sentiu o gol e tentou a reação de maneira imediata. Messi teve mais uma grande chance. Recebeu o passe em velocidade e entrou na grande área. De cara com o goleiro, o camisa 10 escolheu o canto, mas não contava com Vozinha no caminho. O arqueiro caboverdiano operou um milagre e mostrou o motivo de ter virado um dos maiores fenômenos desta Copa.

O embate Messi x Vozinha perdurou pela segunda etapa. Em mais uma chance, o camisa 10 teve a oportunidade na bola parada. Falta marcada na risca da grande área. O chute veio forte no canto, mas Vozinha virou uma parede na meta africana e mandou para escanteio. Na pausa para a hidratação, era evidente a preocupação argentina com o placar.

O relógio era inimigo da Argentina e o tempo ia ficando escasso. Cabo Verde remontou a retranca e buscava sair nos contragolpes. Ainda assim, Messi achava espaços para trabalhar. Em uma das investidas, o cruzamento veio por baixo e Vozinha ficou vendido. No entanto, Pico foi no limite e mandou pela linha de fundo para salvar os Tubarões Azuis.

O jogo voltou a ser ataque contra defesa. A Argentina não queria levar para a prorrogação, mas via o tempo se esgotando. Nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami, o clima tenso pairou no ar. O tradicional canto da torcida argentina “Muchachos” deu lugar para um silêncio ensurdecedor. Os oito minutos acrescidos pelo árbitro canadense pareciam uma eternidade, mas passaram e o placar seguiu imutável. Argentina e Cabo Verde empataram por 1 x 1 no tempo regulamentar e a prorrogação foi acionada.

Os heróis improváveis de Argentina e Cabo Verde



A prorrogação começou, e com ela, o sonho caboverdiano ficou mais difícil ainda no começo. Messi cobrou escanteio e a bola ficou viva na segunda trave. Quem teve o domínio foi Lisandro Martínez, que bateu de canhota e venceu Vozinha. Aos três minutos, a Argentina apostou as fichas em um herói improvável. O zagueiro do Manchester United fez a melhor partida da carreira com a Albiceleste. Assistência para o primeiro tento e gol decisivo para colocar a Argentina com o pé nas oitavas.

Entretanto, para um povo que sobreviveu a todos os horrores de uma colonização escravocrata e segue buscando o espaço relevante no contexto global, a desistência nunca foi uma opção. Quando muitos achavam o placar definido, Sidny Cabral recebeu pela esquerda. Ninguém esperava o que viria, mas o lateral caboverdiano trouxe para a perna direita e finalizou de fora da área. Enquanto ela ia em direção ao gol, milhares de torcedores africanos prendiam a respiração. E na hora que entrou no ângulo do goleiro Dibu Martínez, o Hard Rock Stadium foi abaixo. O jogo estava, novamente, empatado e tinha mais todo o segundo tempo da prorrogação para acontecer.

A Argentina voltou ao modo desespero. Messi teve mais chances, mas Vozinha seguia minando o craque sul-americano. Os 15 minutos finais da partida foram de pressão da Albiceleste. Uma eliminação contra Cabo Verde na primeira fase de mata-mata não estava nos planos da atual campeã.

Classificação argentina no sufoco

A pressão argentina era incessante no segundo tempo da prorrogação. O Hard Rock Stadium virou um caldeirão. Torcedores atônitos com uma das maiores partidas desta edição da Copa do Mundo. O tempo era inimigo da Argentina, mas, assim como em noites de Libertadores, o espírito de resiliência sul-americano falou mais forte no fim.

Mais uma vez a glória saiu dos pés de Lionel Messi. O camisa 10 bateu escanteio na primeira trave e achou, novamente, um zagueiro. Cristian Romero foi até o terceiro andar para dar um leve desvio e estufar a rede de Vozinha. A torcida argentina pulsou e via a vaga nas mão pela terceira vez no duelo.

Cabo Verde não sentiu o gol e foi ao ataque sem piedade. Os cinco minutos finais foi um inverso do que todo o confronto apresentou: os Tubarões Azuis no ataque e a Albiceleste na retranca. Em cobrança de falta, Dibu Martínez salvou a Argentina e mostrou o porquê de estar na galeria de ídolos da seleção tricampeã do mundo.

Drew Fischer assinalou mias três minutos de acréscimo. E foram muito bem segurados pela Argentina. Em uma demonstração viva do que é o futebol, a Albiceleste vence Cabo Verde por 3 x 2, com um confronto que ficará marcado na história da Copa do Mundo.

Ficha técnica

Argentina x Cabo Verde

16 avos de final - Copa do Mundo

Data e hora: Sexta-feira (3/7), às 19h

Local: Hard Rock Stadium, Miami, Flória, Estados Unidos

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Gols: Lionel Messi; Lisandro Martínez e Cristian Romero (Argentina); Deroy Duarte e Sidny Cabral(Cabo Verde)

Cartões amarelos: Lenini (Cabo Verde)

Argentina

Dibu Martínez, Medina (Tagliafico), Lisandro Martínez, Romero, Molina (Montiel), De Paul (Paredes), Mac Allister, Enzo Fernández, Almada (Nicolás González), Lautaro Martínez (Julian Alvarez) e Lionel Messi

Técnico: Lionel Scaloni

Cabo Verde

Vozinha, Steven Moreira, Pico, Diney, Sidny Cabral, Lenini (Gilson Tavares), Ryan Mendes (Willy Semedo), Laros Duarte (Jamiro Monteiro), Deroy Duarte (Yannick Semedo), Jovane Cabral (Hélio Varela) e Nuno da Costa (Dailon Livramento)

Técnico: Bubista

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes