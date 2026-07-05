Brasil x Noruega: acompanhe todos os lances do jogo

Brasil e Noruega com a emoção lá em cima - (crédito: Jewel SAMAD / AFP)

A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega neste domingo (5/7), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil busca uma vaga nas quartas de final e tenta encerrar um tabu histórico. A Seleção nunca venceu a Noruega no futebol masculino profissional e terá mais uma oportunidade de quebrar essa escrita.

A principal mudança na equipe é a entrada de Gabriel Martinelli entre os titulares. Autor do gol da vitória sobre o Japão na fase anterior, o atacante ganha a vaga de Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão na coxa esquerda. Embora não tenha sido cortado da delegação, o meia dificilmente voltará a atuar nesta edição da Copa do Mundo.

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Outra boa notícia para o Brasil é o retorno de Raphinha. Recuperado da lesão na coxa direita sofrida na partida contra o Haiti, o atacante treinou normalmente na sexta-feira e no sábado e está novamente à disposição de Ancelotti.

Lance a lance: veja os destaques da partida:

17' - 1º T: Brasil tenta contra-ataque pelo meio com Martinelli. Ataque brasileiro tenta, mas não consegue cabeceio

15' - 1º T: Rayan faz jogada pela direita, mas a marcação da noruega foi forte. ele tenta finalizar mas manda para longe do gol.

13' - 1º T: Bruno Guimarães perdi o penalti. O jogo continua 0 a 0.

11' - 1º T: PENALTI PARA O BRASIL!

09' - 1º T: POSSÍVEL PENALTI PARA O BRASIL. VAR chama o juiz de campo. Matheus Cunha é derrubado por Ajer na área.

08' - 1º T: Vini Jr recebe pela esquerda, parte para cima da marcação, aplica uma pedalada e invade a área, mas adianta demais a bola, que sai pela linha de fundo

06' - 1º T: Noruega marca escanteio e Marquinhos afasta de cabeça

02' - 1º T: Gol anulado da Noruega. Arbitragem marca impedimento de Sorloth na jogada

02' - 1º T: A Noruega adianta forte marcação na saída de bola da Seleção

01' - 1º T: A bola rola com Alisson. O goleiro tenta a ligação direta para o ataque, mas a bola fica nas mãos do goleiro da Noruega

00' - 1º T: Começa o jogo no estádio MetLife Stadium, em Nova Jersey

Escalação do Brasil

A principal novidade é a presença de Gabriel Martinelli no meio-campo no lugar de Lucas Paquetá. Ao explicar a escolha, Carlo Ancelotti destacou o bom momento do jogador. "Eu acho que ele merece. Marcou um gol importante contra o Japão, está motivado, bem fisicamente. Eu creio que pode ajudar também hoje", afirmou o treinador em entrevista à Cazé TV.

O Brasil vai a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

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Além do desfalque de Paquetá, Casemiro e Danilo entram em campo pendurados e podem desfalcar a equipe em caso de classificação. Neymar não foi citado como uma opção que possa entrar no jogo de hoje.

Escalação da Noruega

Comandada por Ståle Solbakken, a Noruega aposta em um sistema de jogo voltado para potencializar o talento do meio-campista Martin Ødegaard e o faro de gol do atacante Erling Haaland.

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A provável escalação é: Nyland; Pedersen (Fredrik Aursnes), Ajer, Torbjørn Heggem e Wolfe; Berge, Patrick Berg e Ødegaard; Nusa, Alexander Sørloth (Oscar Bobb) e Haaland.