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COPA DO MUNDO 2026

Gabriel Martinelli ganha vaga de Paquetá em jogo contra Noruega

Autor do gol da classificação contra o Japão, atacante do Arsenal é o escolhido por Carlo Ancelotti para iniciar duelo no MetLife Stadium, neste domingo (5/7), às 17h

O atacante do Arsenal oferece profundidade pelo lado esquerdo - (crédito: Reprodução/Instagram)
O atacante do Arsenal oferece profundidade pelo lado esquerdo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Nova Jersey — O herói da classificação ganhou promoção. Autor do gol da vitória por 2 x 1 sobre o Japão, Gabriel Martinelli foi o escolhido por Carlo Ancelotti para substituir o lesionado Lucas Paquetá e começará entre os titulares no duelo contra a Noruega, neste domingo (5/7), às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no MetLife Stadium.

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Martinelli não reproduz as características de Lucas Paquetá. A aposta de Ancelotti é outra. O atacante do Arsenal oferece profundidade pelo lado esquerdo, busca associações com Vinicius Junior e acelera as transições ofensivas. Sem a bola, recompõe pela beirada para formar a segunda linha de quatro no 4-4-2, liberando Vinicius Junior e Matheus Cunha para permanecerem mais próximos do gol adversário. Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha seguirão responsáveis pelo combate por dentro.

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Recuperado de lesão na coxa direita, Raphinha volta a ser opção no banco de reservas, mas ainda não reúne condições físicas para iniciar a partida. Neymar também começará entre os suplentes e pode ganhar minutos ao longo do confronto.

O Brasil está escalado com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vinicius Junior.

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Marcos Paulo Lima — Enviado especial

Victor Parrini — Enviado especial

Na editoria de Esportes do Correio Braziliense desde 2021, cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Copa América, Libertadores e Seleção Brasileira. É formado em jornalismo e em gestão pública pelo Centro Universitário Estácio de Brasília.

Por Marcos Paulo Lima — Enviado especial e Victor Parrini — Enviado especial
postado em 05/07/2026 15:42 / atualizado em 05/07/2026 16:27
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