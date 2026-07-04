"Creio que jogarão juntos", admite Ancelotti sobre Vini Jr. e Neymar

Técnico Carlo Ancelotti em treinamento da Seleção Brasileira nos Estados Unidos - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Nova Jersey — Carlo Ancelotti construiu a carreira fazendo craques dividirem o protagonismo. Andriy Shevchenko e Filippo Inzaghi no Milan. Didier Drogba e Nicolas Anelka no Chelsea. Cristiano Ronaldo e Karim Benzema no Real Madrid. A próxima parceria idealizada pelo treinador italiano atende pelos nomes de Neymar e Vinicius Junior.

“Neymar e Vini podem, sim, jogar juntos. Creio que vão jogar juntos”, revelou Ancelotti na véspera do duelo com a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Não seria novidade no torneio. Os dois principais nomes da geração brasileira dividiram o ataque por cerca de 15 minutos na vitória por 3 x 0 sobre a Escócia, na última rodada da fase de grupos, em Miami. Dias depois, Ancelotti também confirmou que Neymar reúne condições físicas para atuar durante os 90 minutos.

É improvável que a primeira formação com ambos entre os titulares possa acontecer diante da Noruega. Existe chance, mesmo, em caso de classificação para as quartas de final, contra Inglaterra ou México, em Miami.

Se a convivência entre os craques não preocupa, há outro aspecto que ainda incomoda o treinador: a bola parada. O Brasil ainda não marcou gols em cobranças de escanteio ou faltas nesta Copa, uma arma considerada decisiva em confrontos eliminatórios.

“Bola parada, sim. Até agora, não aproveitamos as qualidades. Pode ser que tenhamos que cobrar melhor. Temos ensaiado bem e temos confiança de que podemos marcar nesse aspecto”, reconheceu.

Ancelotti revelou a avaliação interna da comissão técnica sobre a evolução da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em uma escala de zero a 10, o desempenho recebeu nota 5 na estreia contra Marrocos, subiu para 6,5 diante do Haiti, alcançou 7 na vitória sobre a Escócia e chegou a 7,5 na classificação contra o Japão. Para o treinador, a equipe ainda está longe da versão ideal, mas apresenta crescimento contínuo às vésperas das oitavas de final.

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O treinador também confirmou o retorno de Raphinha aos relacionados. Recuperado da lesão na coxa direita, o camisa 11 começará no banco de reservas, mas volta a ser opção para o decorrer da partida.

“Não está 100%, mas pode jogar alguns minutos e ser útil em determinados momentos. Recuperou muito bem e muito rápido. Estamos felizes porque Raphinha é muito importante para a equipe”, afirmou.

Questionado sobre um plano específico para conter Erling Haaland, o treinador preferiu confiar na experiência dos próprios defensores. “Todo mundo conhece Haaland. Não preciso explicar ao meu zagueiro como ele joga. Gabriel Magalhães o conhece melhor do que eu, porque enfrentou Haaland muitas vezes. Estamos focados em preparar bem o jogo, levando em conta as características de um atacante muito, muito perigoso”, concluiu.

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Outros tópicos com Ancelotti

Qual é o critério para escolher o substituto de Paquetá?

A nível defensivo, um jogador que pode defender do lado esquerdo, como fez Paquetá, quando a equipe não tem a bola. Isto pode fazer Martinelli e Danilo. Com bola tem que ocupar bem a posição de centro-esquerda, que às vezes pode ser Vini, e, nesse caso, Douglas Santos adianta, e às vezes pode ser outro jogador, que pode ser Martinelli. A nível defensivo, não muda. Muda a interpretação do jogador a depender das características. Danilo é diferente de Martinelli.

O que pretende com esse substituto?

Não temos no elenco jogador com a qualidade de Paquetá. Temos que substituir por outro jogador. Nesse aspecto, temos diferentes características. Danilo é diferente de Gabriel, como é diferente de Matheus Cunha, como Éderson. Mas vou escolher o jogador em função da nossa equipe, tendo em conta a força do rival.”

O que acha da evolução de Odegaard?

A gente viu que ele era muito talentoso no Real Madrid, com chutes excelentes. Ele mudou de clube, é um jogador importante para o Arsenal e está mostrando as qualidades dele. Ele cresceu, é muito inteligente, conhece muito bem o jogo, é um dos principais da Noruega.

A emoção de liderar o Brasil num confronto de oitavas de final

Lógico que me preocupo, mas não significa que estaria ansioso. Preciso me preocupar para antecipar o que vai acontecer na partida. É normal, mas tenho confiança. Nós já vínhamos melhorando e espero melhorar amanhã também.