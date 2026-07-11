Copa do Mundo, 31º dia: confira os jogos, horários e transmissões

Messi é uma das estrelas que entram em campo neste sábado - (crédito: Juan Mabromata/AFP)

Com a definição de uma semifinal entre França e Espanha, o mundo conhecerá neste sábado (11/7) a outras duas equipes do quadrangular final. Inglaterra e Noruega se enfrentam às 18h, e Argentina e Suíça, às 22h. As partidas acontecem em Miami e Kansas City

No primeiro jogo, está o algoz da Seleção Brasileira no torneio, que, ao mesmo tempo, parece ter conquistado o coração dos torcedores. Muito disso se deve ao carisma do principal nome da equipe, Erling Haaland, que chama atenção não apenas pela quantidade de gols, mas também por episódios fora de campo. Seja ao emplacar uma música gravada aos 16 anos no topo das paradas na Noruega ou ao “batizar” mais de 500 crianças no Peru, o atacante se mantém em evidência.

Em campo, a seleção avança como um verdadeiro barco viking: intensa, imponente e difícil de parar, navegando com força rumo às fases decisivas.

Do outro lado, a Inglaterra aposta na tradição e na força de um elenco conhecido. Embalados pelo famoso canto entoado pela torcida, que também puxou clássicos do Oasis nas arquibancadas, os ingleses reforçam a conexão entre futebol e música.

O repertório não é por acaso: mostra como os clássicos seguem presentes em uma seleção que, de certa forma, também é uma das mais tradicionais do Mundial. Sob o comando de Thomas Tuchel, a equipe ganha novos arranjos. Jude Bellingham vira “Hey Jude”, em referência ao clássico dos Beatles, enquanto Harry Kane também inspira versões e canções que se espalham pelas redes sociais.

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Argentina e Suíça

Aos 39 anos, Messi desafia as probabilidades e se recusa a se despedir. Em um time com problemas coletivos, o craque segue decisivo: marcou oito dos 14 gols da Argentina na competição e lidera a artilharia ao lado do francês Kylian Mbappé.

Foi também o principal responsável por levar a equipe, aos trancos e barrancos, nos mata-matas contra Cabo Verde (3 x 2, na prorrogação) e Egito (3 x 2, com virada nos minutos finais).

O duelo de hoje promete ser o maior desafio no torneio. A Suíça liderou o Grupo B, com sete pontos, eliminou a Argélia (2 x 0) e, nas oitavas, superou a Colômbia nos pênaltis após empate sem gols.

A campanha já é histórica: é apenas a segunda vez que os europeus chegam às quartas — a primeira foi em 1954. De volta após 72 anos, tentam surpreender a Argentina, mas terão um desfalque importante.

Destaque da equipe, o meio-campista Johan Manzambi, de 20 anos, está fora por lesão no joelho. Autor de três gols e duas assistências, o jogador do Freiburg já desperta interesse de clubes como o Newcastle. Luca Jaquez e Michel Aebischer também enfrentam problemas físicos.

Inglaterra x Espanha

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami, Estados Unidos

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo

TV fechada: Sportv

Streaming: CazéTV e getv

Argentina x Suíça

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Estádio Arrowhead, Kansas City, Estados Unidos

Onde assistir: