Entenda a "Maldição do Brasil" e como afeta carrascos em Copas

Jogadores da Seleção Brasileira lamentam a eliminação da Copa do Mundo de 2026, após derrota por 2 x 1 para a Noruega - (crédito: AFP)

Há uma espécie de padrão entre as performances de diferentes seleções nacionais responsáveis por eliminar o Brasil em edições de Copas do Mundo. Apesar de vencer e mandar a pentacampeã mundial de volta para casa costumar ser um bom sinal, uma escrita que tem apenas uma exceção desde 1986 chama a atenção.

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Desde o Mundial realizado no México, vencido por Maradona & Companhia, nenhuma equipe responsável por eliminar a Seleção Brasileira conseguiu vencer qualquer partida de mata-mata na edição seguinte da competição. O padrão é o mesmo para diversas equipes de grande porte no cenário internacional. Há, no entanto, uma "excluída" na estatística.

Em 2010, na África do Sul, a Holanda venceu a Canarinho de virada, por 2 x 1. Chegou até a final, onde foi derrotada pela campeã inédita, a Espanha. Quatro anos depois, no Brasil, chegou às semifinais, mas caiu para a Argentina, nos pênaltis.

Apesar disso, todos os outros exemplos se encaixam na "maldição". A mais recente é a Croácia. Após disputas da marca da cal, tirou o time de Tite da Copa do Catar e foi às semis. Agora, na América do Norte, falhou após passar pela fase de grupos. Na primeira partida eliminatória, durante os 16 avos de final, perdeu para Portugal por 2 x 1 e se despediu.

Responsável por frustrar a Amarelinha em 2018, a Bélgica foi eliminada ainda na primeira fase, no Catar. Em 2014, a mesma coisa. A Alemanha, após se sagrar campeã com direito a famosa goleada por 7 x 1, também caiu na fase inicial da Copa da Rússia.

Em 2006, a vice-campeã França tirou o Brasil nas quartas, mas também foi eliminada na fase de grupos em 2010. Os mesmos franceses venceram a Seleção na final de 1998, e se frustraram com o mesmo desfecho em 2002, ano do penta.

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Doze anos antes, a Argentina eliminou o Brasil, nas oitavas do Mundial de 1990. Em 1994, no tetra do Brasil, os argentinos perderam para a Romênia, nas oitavas. O primeiro marco da estatística volta à França. Em 1986, o Brasil caiu nas quartas. Um ciclo depois, os franceses não conseguiram a classificação para o Mundial da Itália. Agora, resta saber se, em 2030, o mesmo acontecerá com a Noruega, responsável por eliminar a equipe de Ancelotti do torneio na América do Norte, em 2026.