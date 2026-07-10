Espanha marca no fim, vence Bélgica por 2 x 1 e está nas semifinais

Elenco da Espanha comemora gol marcado contra a Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 - (crédito: AFP)

Exatos 16 anos depois, a Espanha está na semifinal de uma Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (10/7), no gramado do SoFi Stadium, em Los Angeles, La Roja venceu a Bélgica por 2 x 1, e garantiu vaga nas meias-finais do Mundial de 2026. Os gols foram marcados por Fabián Ruiz e Mikel Merino. De Ketelaere fez para os belgas.

A Espanha fez da posse de bola uma sessão de hipnose com duração de 30 minutos. Tocava a bola de um lado para o outro, mantinha a Bélgica acuada na defesa e procurava o melhor momento de infiltrar na defesa. O toque de bola de pé em pé chegou às redes com uma tabela iniciada por Lamine Yamal na direita. Pedro Porro chegou à linha de fundo e cruzou para trás buscando quem chegasse de frente. Courtois interceptou parcialmente, Olmo finalizou, mas o rebote procurou o camisa 7, que estufou a rede.



O time espanhol levava a melhor. Yamal dava trabalho pelo flanco direito, principalmente, a Doku. Aos 33', foi derrubado na entrada da área. Na cobrança, colocou Courtois para trabalhar em defesa difícil. Aos 38', driblou Doku mais uma vez e bateu bonito, mas para fora. Um minuto depois, a Bélgica achou ouro. Em apenas uma das duas finalizações e uma das cinco chegadas à área espanhola, De Bruyne cruzou na cabeaça de De Ketelaere, que subiu e cabeceou em direção ao chão, sem chances para Simón.

A etapa inicial terminou com o duelo entre Yamal e Doku chamando a atenção de ponta a ponta. Enquanto um atacava, o outro defendia, e vice-versa. O espanhol era mais agressivo e demandava mais atenção do concorrente ao finalizar três vezes contra o gol de Courtois.

Falha de substituto é determinante no clímax do tempo regulamentar

A Espanha martelava na volta do intervalo. Assim como no primeiro tempo, somava posse de bola expressiva e ia ao ataque com frequência. No entanto, foi a Bélgica quem chegou primeiro. Aos 10', Doku tabelou com De Bruyne e finalizou em cima da defesa. No rebote, De Cuyper finalizou forte, mas na rede pelo lado de fora.

Bem na partida, o meia De Bruyne aparecia raramente, mas levava perigo. Um chute dele foi barrado por Unai Simón. Por falar em goleiro, Courtois viveu um drama aos 26 minutos. Uma lesão na coxa esquerda tirou o galático do Real Madrid da partida. Lammens o substituiu.

O confronto era truncado quando, indiretamente, uma lesão sofrida por Courtois selou o destino. O goleiro belga sentiu a coxa, e precisou ser substituído. Pois bem, foi justamente o substituto o protagonista do clímax. Já com clima de prorrogação, Cubarsi dominou na intermediária e bateu para o gol. Debaixo da meta, o substituto do arqueiro do Real Madrid, Lammens, do Manchester United, "bateu roupa". Ou seja, deu o rebote. Na sobra, o recém inserido na partida, Mikel Merino, marcou o segundo gol seguido no apagar das luzes e confirmou a vaga espanhola. Contra Portugal, já havia estufado as redes.

História

O time espanhol não chegava à penúltima fase do torneio mais prestigiado do Planeta Bola há quatro edições. A quebra da escrita ajuda a manter a esperança de título para a trupe de Luis de La Fuente. A última aparição aconteceu justamente no ano em que levantaram a taça pela única vez na história. Em 2010, na África do Sul, o time comandado por Vicente Del Bosque foi às semis após vencer o Paraguai. Em seguida, derrotou a Alemanha. Na final, foi campeã em cima da Holanda.

Assim como há 16 anos, o próximo rival será um colega europeu de renome. O adversário será a França. A equipe de Didier Deschamps é tida como a grande favorita a conquistar o torneio na América do Norte. É liderada por Kylian Mbappé, autor de oito gols em seis apresentações até aqui. É artilheiro da Copa, ao lado de Lionel Messi.

Do outro lado, a Bélgica se despede da famosa "Geração de Ouro Belga". Os remanescentes do time que marcou época com Eden Hazard e Dries Mertens, por exemplo, já aposentados, tiveram a última apresentação em Mundiais. Em decorrência das idades mais avançadas, é muito provável que Thibaut Courtois (34 anos), Kevin De Bruyne (35), Axel Witsel (37) e Romelu Lukaku (33) não estejam disponíveis para a competição que acontecerá na Espanha, Portugal e Marrocos, em 2030.

Ficha técnica:

Espanha 2 x 1 Bélgica

Data e hora: Sexta-feira, 10 de julho de 2026, às 16h (horário de Brasília)

Local: SoFi Stadium, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (Inglaterra)

VAR: Jarred Gillett (Inglaterra)

Gols: Fabián Ruiz e Mikel Merino (Espanha) ; Charles De Ketelaere (Bélgica)

Cartões amarelos: Pau Cubarsí e Aymeric Laporte (Espanha) ; Kevin De Bruyne e Axel Witsel (Bélgica)

Cartões vermelhos: (-)

Espanha (4-3-3)

Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí e Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruíz (Pedri) e Dani Olmo (Mikel Merino); Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (Nico Williams) e Alex Baena (Ferran Torres). Técnico: Luis de La Fuente

Bélgica (4-2-3-1)

Thinaut Courtois (Senne Lammens); Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy e Maxim De Cuyper (Joaquin Seys); Hans Vanaken (Romelu Lukaku) e Nicolas Raskin; Jeremy Doku, Kevin De Bruyne (Alexis Saelemaekers) e Leandro Trossard (Axel Witsel); Charles De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia

Falha de substituto é determinante no clímax do tempo regulamentar

A Espanha martelava na volta do intervalo. Assim como no primeiro tempo, somava posse de bola expressiva e ia ao ataque com frequência. No entanto, foi a Bélgica quem chegou primeiro. Aos 10', Doku tabelou com De Bruyne e finalizou em cima da defesa. No rebote, De Cuyper finalizou forte, mas na rede pelo lado de fora.

O confronto era truncado quando, indiretamente, uma lesão sofrida por Courtois selou o destino. O goleiro belga sentiu a coxa, e precisou ser substituído. Pois bem, foi justamente o substituto o protagonista do clímax. Já com clima de prorrogação, Cubarsi dominou na intermediária e bateu para o gol. Debaixo da meta, o substituto do arqueiro do Real Madrid, Lammens, do Manchester United, "bateu roupa". Ou seja, deu o rebote. Na sobra, o recém inserido na partida, Mikel Merino, marcou o segundo gol seguido no apagar das luzes e confirmou a vaga espanhola. Contra Portugal, já havia estufado as redes.