Didier Deschamps e Luis de la Fuente, técnicos de França e Espanha - (crédito: FRANCK FIFE/AFP e MAURO PIMENTEL/AFP)

Por Pedro Bueno, enviado aos EUA pelo No Ataque

Dallas – O duelo entre França e Espanha irá parar o mundo do futebol nesta terça-feira (14/7). Às 16h (de Brasília), as seleções europeias se enfrentarão no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, em busca de uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026. Veja as escalações que foram definidas por Didier Deschamps – que fez mudanças – e Luis de la Fuente.

A França de Didier Deschamps chegou à semifinal com um time muito consolidado, mas com uma grande dúvida. Tchouaméni, que ficou fora dos confrontos com Paraguai e Marrocos por uma lesão muscular na coxa, está de volta ao time titular, e Manu Koné será opção no banco de reservas.

Já no ataque, Barcola foi o escolhido pelo técnico francês em vez de Désiré Doué para estar com o melhor trio da Copa do Mundo. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Michael Olise protagonizam o segundo ataque com mais gols – atrás apenas da Argentina – e estão nas principais brigas individuais. Os dois primeiros têm cinco e oito gols, respectivamente, e estão lutando com Lionel Messi, da Argentina, que também fez oito vezes. Já o meia do Bayern é o recordista de assistências com cinco.

Desta forma, a França entrará em campo com Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.

Por outro lado, a Espanha não teve dúvidas nos últimos dias, e o técnico Luis de la Fuente repetiu o time que venceu a Bélgica. Mesmo com o brilho nas últimas partidas, Mikel Merino tende a seguir como reserva – diante de portugueses e belgas, ele decidiu saindo justamente do banco de reservas.Portanto, a Seleção Espanhola foi escalada com Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Fabián; Yamal, Olmo e Baena; Oyarzabal