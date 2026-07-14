Por Pedro Bueno, enviado aos EUA pelo No Ataque
Dallas – O duelo entre França e Espanha irá parar o mundo do futebol nesta terça-feira (14/7). Às 16h (de Brasília), as seleções europeias se enfrentarão no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, em busca de uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026. Veja as escalações que foram definidas por Didier Deschamps – que fez mudanças – e Luis de la Fuente.
A França de Didier Deschamps chegou à semifinal com um time muito consolidado, mas com uma grande dúvida. Tchouaméni, que ficou fora dos confrontos com Paraguai e Marrocos por uma lesão muscular na coxa, está de volta ao time titular, e Manu Koné será opção no banco de reservas.
Já no ataque, Barcola foi o escolhido pelo técnico francês em vez de Désiré Doué para estar com o melhor trio da Copa do Mundo. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé e Michael Olise protagonizam o segundo ataque com mais gols – atrás apenas da Argentina – e estão nas principais brigas individuais. Os dois primeiros têm cinco e oito gols, respectivamente, e estão lutando com Lionel Messi, da Argentina, que também fez oito vezes. Já o meia do Bayern é o recordista de assistências com cinco.
Desta forma, a França entrará em campo com Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Olise e Barcola; Mbappé.
Por outro lado, a Espanha não teve dúvidas nos últimos dias, e o técnico Luis de la Fuente repetiu o time que venceu a Bélgica. Mesmo com o brilho nas últimas partidas, Mikel Merino tende a seguir como reserva – diante de portugueses e belgas, ele decidiu saindo justamente do banco de reservas.Portanto, a Seleção Espanhola foi escalada com Simón; Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri e Fabián; Yamal, Olmo e Baena; Oyarzabal
França e Espanha na Copa do Mundo de 2026
Com sete vitórias em sete jogos, os franceses são, ao lado dos argentinos, os únicos com 100% de aproveitamento nesta edição do torneio. Já os espanhóis decepcionaram ao apenas empatarem com Cabo Verde logo na estreia, mas em seguida conseguiram se impor, inclusive contra adversários considerados fortes, como Portugal (1 a 0), nas oitavas de final, e Bélgica (2 a 1), nas quartas.