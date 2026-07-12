Argentina é a quinta maior exportadora para a Premier League

Meia do Chelsea, Enzo Fernández é a quinta maior contratação da história da Premier League e marcou o gol da vitória por 3 x 2 sobre o Egito, nas oitavas de final - (crédito: Odd Andersen/ AFP)

Atlanta — A Inglaterra continua sendo a rival que a Argentina nunca esqueceu. A Guerra das Malvinas atravessou gerações, Maradona transformou La Mano de Dios em um dos capítulos mais simbólicos da história das Copas e cada duelo entre as seleções costuma ser carregadíssimo. Fez até o sempre polido David Beckham perder a linha nas oitavas de final de 1998 ao chutar Diego Simeone e ser expulso. Na quarta-feira (15/4), em Atlanta, os dois países escreverão mais um capítulo dessa rivalidade na semifinal da Copa do Mundo. Há, porém, uma ironia construída pelo futebol moderno. Enquanto o passado permanece vivo na memória coletiva, a Inglaterra transformou-se em um dos principais destinos dos talentos produzidos pelo país tricampeão mundial.

A Argentina aparece entre os cinco países com mais jogadores na Premier League, atrás apenas de França, Brasil, Holanda e Espanha. São 15 atletas espalhados pela principal liga do planeta. Cinco deles formam a espinha dorsal da equipe de Lionel Scaloni: o goleiro Emiliano Martínez (Aston Villa), os zagueiros Cristian Romero (Tottenham) e Lisandro Martínez (Manchester United), além dos meio-campistas Alexis Mac Allister (Liverpool) e Enzo Fernández (Chelsea). No banco de reservas, o zagueiro Marcos Senesi (Tottenham) amplia a presença albiceleste no futebol inglês. Do outro lado, a Inglaterra aposta justamente na seleção, entre as potências, com o maior número de atletas que atuam na própria Premier League: 21 de 26. São, portanto, inimigos íntimos.

Nem sempre foi assim. Durante décadas, a adaptação de jogadores argentinos ao futebol inglês parecia improvável. Diferenças culturais, a intensidade da Premier League e o peso da rivalidade histórica faziam da Inglaterra um destino menos frequente do que Itália ou Espanha.

A transformação começou a ganhar força no início dos anos 2000, quando Carlos Tévez e Javier Mascherano desembarcaram no West Ham. Depois vieram Pablo Zabaleta, ídolo e capitão do Manchester City, e Sergio Agüero, autor do gol que encerrou um jejum de 44 anos do clube e produziu uma das imagens mais emblemáticas da história da Premier League. A geração atual encontrou um caminho aberto por compatriotas que mudaram a percepção do futebol inglês sobre os argentinos.

O reflexo está nos números. Antes da Copa do Mundo de 2022, apenas nove argentinos estavam distribuídos por sete clubes da Premier League. Hoje são 15 atletas em 11 equipes. O Chelsea lidera a lista com três jogadores. Tottenham e Aston Villa contam com dois cada, enquanto Liverpool, Manchester United, Manchester City, Everton, Nottingham Forest, Brighton, Bournemouth e Crystal Palace completam o mapa da influência albiceleste no campeonato inglês.

A consolidação também pode ser medida pelo protagonismo. Mac Allister tornou-se campeão inglês pelo Liverpool. Emiliano Martínez consolidou-se como um dos principais goleiros da liga no Aston Villa. Enzo Fernández protagonizou uma das maiores transferências da história do futebol britânico ao chegar ao Chelsea e ajudou o clube a conquistar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025. Cristian Romero virou referência defensiva do Tottenham.

A confiança dos ingleses também aparece nas cifras. Os 15 argentinos que disputam a atual edição da Premier League movimentaram cerca de 462 milhões de euros em transferências para clubes ingleses ao longo da carreira. O símbolo desse investimento é Enzo Fernández, contratado pelo Chelsea por 121 milhões de euros após a Copa do Mundo de 2022.

Também figuram entre as maiores negociações Lisandro Martínez (57,4 milhões de euros para o Manchester United), Cristian Romero (53,8 milhões de euros para o Tottenham), Alejandro Garnacho (46,2 milhões de euros para o Chelsea) e Alexis Mac Allister (42 milhões de euros para o Liverpool).

Apesar da rivalidade, o ambiente entre os protagonistas está longe de qualquer clima de guerra. Lionel Scaloni fez questão de esfriar a temperatura logo após a classificação sobre a Suíça. “É uma partida de futebol, hein?! A mensagem é que é uma partida de futebol: não busquemos outras coisas. É uma partida de futebol e vamos jogar contra uma grande seleção, que tem um grande treinador que aprecio muito. É um jogo de futebol. Ponto. Não é nada mais do que isso”, reforçou.