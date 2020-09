Desempenho nos anos finais do Ensino Fundamental fica abaixo da meta

RR Renata Rios

O desempenho do Brasil no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em relação aos anos finais do Ensino Fundamental foi abaixo da meta proposta. É o que aponta o material divulgado nesta terça-feira (15/9). Enquanto o resultado esperado era média de 5,2, o Brasil alcançou 4,9. Apesar do baixo rendimento, 22 das 27 unidades da federação aumentaram o próprio Ideb.

Mesmo com o aumento, apenas sete unidades alcançaram a meta. “Apesar do desempenho ter aumentado, não conseguimos atingir a meta, mas vale o destaque que o desempenho no Ideb aumentou de 4,7 para 4,9”, disse o diretor de Estatísticas Educacionais, Carlos Moreno, na coletiva. O momento com maior crescimento foi de 2005 para 2007 e de 2013 para 2015, quando o aumento foi de 0,3. O menor ocorreu de 2009 para 2011, com 0,1 de acréscimo.

Desempenho

Amazonas, Piauí, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Paraná e Goiás foram os estados que superaram a meta prevista para 2019. Por outro lado, Santa Catarina (5,1) e Mato Grosso (4,8) apresentaram resultado abaixo do esperado. A meta era de 6,0 e 4,9, respectivamente.

O progresso mais expressivo foi registrado em Alagoas (4,2) e Ceará (5,4). A título de comparação, O estado alagoano teve desempenho de 2,4, em 2005; e o cearense, de 3,1. Por outro lado, Amapá (4,3), Pará (4,1) e Santa Catarina (5,1) tiveram resultados que apontam pouca evolução. O Amapá, por exemplo, em 2005 e 2007, obteve 3,5, mostrando uma variação modesta de desempenho.