Ideb do Ensino Médio tem avanço histórico, mas segue abaixo da meta

Estagnado há anos, o Ensino Médio teve o maior avanço histórico no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) registrado em 2019, segundo resultados divulgados nesta terça-feira (15/9), com uma pontuação de 4,2, mas, ainda assim, ficou abaixo da meta do índice — o que ocorre desde 2013. Contudo, a nota estava estável, parada em 3,7, desde 2011, tendo um ligeiro aumento para 3,8, em 2017. Observando todos os estados brasileiros, só Goiás e Pernambuco bateram a meta do Ensino Médio no ano passado.

Todos os estados aumentaram suas notas de português e matemática. Porém, a meta para o país em 2019, de 5,0, não foi atingida. Os únicos Estados que bateram as metas foram Pernambuco e Goiás.

O Ideb é o principal índice que mede a qualidade do ensino no país. Ele foi criado em 2007, é calculado a cada dois anos, e reúne os resultados de dois conceitos: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O índice varia de 0 a 10 e mensura o desempenho do sistema educacional brasileiro a partir do resultado dos alunos nas avaliações de língua portuguesa e matemática no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da taxa de aprovação escolar. A avaliação é feita ao final do 5º e do 9º ano, do Fundamental, e do 3º ano do Ensino Médio.

Fundamental

No caso do Ensino Fundamental, a meta dos anos iniciais (1º ao 5º) foi batida, mas o crescimento de 2017 a 2019 foi pequeno, de 5,8 para 5,9. Já nos anos finais (6º ao 9º), a meta não foi alcançada — seguindo tendência desde 2013. Além disso, o indicador de rendimento caiu de 2017 para 2019, saindo de 0,97 para 0,90.

Privada

Desta vez, as escolas particulares avançaram menos que as públicas, tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio. Nos anos iniciais e finais do Fundamental, por exemplo, o índice das instituições privadas ficou parado, ao passo que nas estaduais, municipais e públicas, houve aumento. No caso do Médio, nas escolas privadas houve um aumento de 0,2, indo de um índice de 5,8 para 6. Nas estaduais, o índice foi de 3,5 para 3,9, em um avanço de 0,4.