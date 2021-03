Ministro da Educação diz que estuda viabilidade do Saeb em meio à pandemia

ST Sarah Teófilo

(crédito: Reprodução/TV Câmara)

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse nesta quarta-feira (31/3) que a pasta e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estudam a viabilidade técnica de realizar as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O conjunto de testes e questionários faz um diagnóstico da educação básica brasileira, observando fatores que podem interferir no desempenho do estudante e os níveis de aprendizagem demonstrados.

“Acreditamos que na atual situação de pandemia, e se ela perdurar, não conseguiríamos obter a qualidade necessária dessa avaliação; não conseguiríamos ter esse percentual (de 80% dos estudantes matriculados, por etapa avaliativa, a participar da avaliação), e daí todo o esforço, toda disposição de recurso seria em vão”, disse. Conforme o ministro, o próprio Inep já avaliou que seria inviável a aplicação técnica. “Mas estamos vendo. Quem sabe uma avaliação não censitária, mas amostral, ainda este ano. O assunto ainda não está decidido, mas vai ser decidido em breve”, disse.

Cobranças

As informações foram ditas pelo ministro em audiência na comissão de Educação da Câmara dos Deputados. A audiência teve início às 9h, com um intervalo breve, e ainda está acontecendo. O ministro foi criticado por parlamentares por ações do ministério no âmbito da pandemia. O deputado Pedro Uczai (PT-SC), por exemplo, afirmou que o governo federal não coordenou ações durante a pandemia e é responsável pelas mortes, e questionou o motivo pelo qual o MEC também não coordenou ações no âmbito da educação, como lutar para que profissionais da área fossem vacinados.

Ribeiro rebateu dizendo que agiu para buscar vacina aos profissionais da educação, e que em relação a isso tem sua “consciência tranquila”. “Nós coordenamos, sim, a questão do enfrentamento da pandemia nas escolas públicas. A política (de vacinação) é liderada pelo Ministério da Saúde, mas eu fui o primeiro a me encontrar com o novo ministro da Saúde (Marcelo Queiroga), e fui lá exclusivamente para pedir vacinação para os professores e profissionais da educação. Eu não tenho papel de decisão, mas tenho papel de provocar uma decisão a nosso favor. E isso não me furtei”, disse.