50 mil profissionais da educação do DF devem ser vacinados contra a covid-19

O GDF, por meio das secretarias de Educação e de Saúde, está elaborando o plano de vacinação dos profissionais da rede pública de ensino contra a covid-19. De acordo com o Palácio do Buriti, o grupo a ser atendido é formado por pelo menos 50 mil pessoas — 25,9 mil professores efetivos, 10,5 mil professores temporários e 8,8 mil da carreira da assistência, além de aproximadamente 5 mil merendeiras, copeiras e colaboradores da limpeza e da vigilância.

Os profissionais da educação estão entre os públicos prioritários, conforme o Plano de Operacionalização da Vacinação da Secretaria de Saúde. Os imunizantes serão aplicados conforme as doses forem enviadas pelo Ministério da Saúde para abastecer o DF. Atualmente, o plano distrital está na fase de vacinação por idade e de algumas categorias profissionais da saúde.

O GDF, no entanto, não confirmou a inclusão dos professores das escolas particulares no plano de vacinação do pessoal da educação. O governador Ibaneis Rocha, contudo, afirmou que todos os professores serão contemplados na próxima fase da vacinação, durante cerimônia de entrega do Centro de Ensino Fundamental 1, da Vila Planalto, na manhã desta quinta-feira (25/3). “Em breve – nós já estamos trabalhando isso com o secretário de Educação –, teremos, sim, o retorno às aulas, porque nós vamos vacinar todos os professores e todos os educadores do Distrito Federal", prometeu.

Ibaneis disse que o GDF está cumprindo etapas, vacinando primeiro o pessoal da saúde, porque, junto com trabalhadores de outras categorias, estão na linha de frente do combate à pandemia. Na sequência, virão os professores e demais profissionais da educação. “As crianças também já não aguentam mais ficar em casa. Por maior esforço que se faça com as aulas pelo sistema que vem sendo adotado pela educação, nós precisamos cuidar também da saúde mental dessas crianças”, destacou o governador na ocasião.

Novo grupo

Nesta sexta-feira (26/3), o GDF deu início à vacinação de idosos com 67 e 68 anos. A imunização do grupo, que não necessita de agendamento, ocorrerá também neste fim de semana, em três pontos de vacinação via drive-thru: estacionamento 13 do Parque da Cidade, Shopping Iguatemi e faculdade Unieuro, em Águas Claras. O Correio apurou que o DF espera receber mais doses de vacinas neste domingo (28) e outra remessa na quarta-feira da semana que vem.

Também nesta sexta (26/3), Ibaneis afirmou ao Correio que o decreto editado na semana passada, que previa a reabertura escalonada das atividades comerciais, está mantido. Com isso, as lojas e estabelecimentos comerciais poderão abrir as portas a partir da próxima segunda-feira (29/3), seguindo as normas do ato, que fixou horários reduzidos de funcionamento. O toque de recolher das 22h às 5h segue em vigor.