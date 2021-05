Começa a 10ª edição do Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública do DF

CB Correio Braziliense

O 10º Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública do Distrito Federal é dividido em três etapas: local, regional e distrital. A etapa local já começou e segue até 6 de agosto. Podem ser inscritos trabalhos científicos e materiais produzidos por estudantes do ensino público e os professores efetivos, temporários e de instituições parceiras podem ser orientadores dos projetos.

O objetivo é difundir a cultura científica. Por isso, o Circuito de Ciências trabalha estimulando os estudantes na iniciação científica, bem como no uso de tecnologia e inovação. A temática de produção dos trabalhos é livre, mas a ideia é que os alunos utilizem os princípios ligados à justiça social, melhoria da qualidade de vida das populações, diversidade, inclusão e sustentabilidade.

Devido a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, o processo de participação e seleção será virtual. Para participar, as equipes devem produzir e submeter, no ato da inscrição, os materiais em formato PDF, com vídeos de acordo com a orientação do regulamento.

Quem pode participar:

Estudantes da Educação Infantil

Estudantes do Ensino Fundamental

Estudantes do Ensino Médio

Estudantes do Ensino Médio Técnico

Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Estudantes da Educação Especial

Etapas do Concurso

A etapa local será realizada pelas próprias unidades escolares, núcleos de ensino e instituições educacionais parceiras da rede pública, de forma virtual até 6 de agosto. Nessa etapa serão selecionados projetos visando a participação na etapa regional, observado as oito categorias previstas no regulamento da competição.

A etapa regional será feita pelas 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs), de 30 de agosto a 3 de setembro. As inscrições ocorrem entre 9 e 20 de agosto, pelo link que será divulgado no site da Secretaria de Educação do DF. Os professores orientadores devem inscrever os trabalhos para a etapa regional nas CREs no período indicado. Caso o orientador seja de uma instituição parceira conveniada à rede, ele deve fazer o cadastro no Sistema de Gerenciamento do Circuito e Ciências, de 14 a 25 de junho. Depois do cadastro, o sistema gera login e senhas específicas para as inscrições.

Já a última etapa, a distrital, será realizada entre 27 de setembro e 1º de outubro. Serão selecionados, no máximo, 140 projetos da etapa regional. Os autores premiados na etapa distrital serão convidados a submeter os resultados de suas pesquisas em formato de artigo científico para a Revista Com Censo Jovem: Estudos de Iniciação Científica do Distrito Federal.

Resultados

A divulgação dos resultados preliminares das etapas regionais e distritais ocorre por meio de Circular da SEI-GDF, no primeiro dia útil após o encerramento da etapa.