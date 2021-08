Escola Parque da Natureza ganhará novo espaço em Brazlândia

RM Rafaela Martins

A Escola Parque da Natureza tem um trabalho diferenciado, com aulas que englobam atividades de educação física, artísticas e ambientais patrimoniais. Na quinta-feira (12/8), dois terrenos foram analisados pela Secretaria de Educação com objetivo de sediar a nova escola em Brazlândia.

Atualmente, a Escola Parque da Natureza da região atende 420 estudantes e funciona na Quadra 3, do Setor Veredas. A expectativa é que chegue a 1.200 estudantes no novo espaço.

Além disso, a secretária de educação, Hélvia Paranaguá, e o secretário executivo, Denilson Bento da Costa, visitaram a Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia (CRE) para conversar sobre a volta às aulas presenciais e debater temas relevantes para os estudantes da região.

“Eu sempre falo da importância do planejamento para a educação no Distrito Federal. A administração central tem que fazer visitas aos locais para conhecer as necessidades das escolas e ver as possibilidades que melhor se adequem ao plano pedagógico, acessibilidade e orçamento”, destacou Hélvia.

Recanto das Emas

Na parte da tarde, o secretário executivo Denilson Bento foi ao Recanto das Emas conversar com gestores sobre o protocolo da volta às aulas. Ele reafirmou o compromisso da secretaria com as coordenações regionais de ensino.

“O retorno com segurança é o suporte para que a gente trabalhe com tranquilidade. A pandemia não acabou. Então, vamos juntos, seguindo os protocolos e tomando todos os cuidados. Esse retorno traz muitas situações atípicas, mas estamos trabalhando cada uma delas”, acrescentou o secretário.

*Com informações da Secretaria de Educação