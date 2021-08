Escolas públicas receberam R$ 257 milhões em reformas

CB Correio Braziliense

Durante o período em que o ensino presencial esteve remoto nas 686 escolas públicas do Distrito Federal, as unidades passaram por diversas reformas, manutenções e obras. Ao todo, a Secretaria de Educação destinou R$ 257 milhões do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf) e de emendas parlamentares.

Em 2020, o valor aproximado de investimento ficou em R$ 152 milhões. No entanto, mesmo a retomada das atividades presenciais não impedirá a manutenção e e realização de novas reformas. A pasta já destinou R$ 49 milhões do Pdaf para o segundo semestre deste ano.

Os recursos beneficiam mais de 460 mil estudantes matriculados na rede pública de ensino do DF. Até o fim do mês, a expectativa da pasta é retornar as atividades presenciais com todos os segmentos da educação (confira abaixo o cronograma).

Com o valor destinado a cada unidade escolar, a gestão pode fazer desde pequenos reparos como troca de quadros e pinturas, troca de telhados e reforma de banheiros. Os recursos também podem ser usados para a compra de novos equipamentos tecnológicos como projetores, roteador de internet e televisões.

Já em relação às medidas de combate ao novo coronavírus, a pasta instalou dispositivos de higiene como lavatórios de mãos, tapete higienizantes e dispensers de álcool em gel.

Cronograma: