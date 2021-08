CEUB está com inscrições abertas para curso de informática gratuito

CB Correio Braziliense

(crédito: Kevin Ku / Pexels)

O Centro Universitário de Brasília (CEUB) irá ofertar curso de informática gratuito para pessoas com mais de 50 anos. A ideia partiu do professor de Ciência da Computação do CEUB, Gislane Santana, que diz que aprender novas habilidades ajuda a manter o cérebro ativo. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 25 de agosto por meio do formulário disponibilizado pelo CEUB.

Os participantes irão aprender a desenvolver diversas habilidades no Windows, World, Excel, PowerPoint, Internet e Mobile, além de conhecer sobre as ferramentas do Google e lidar com a disseminação de desinformação na internet. As aulas devem ocorrer aos sábados, a partir das 9h.

Outros cursos:

O Senac abriu 4.905 vagas para o Programa Senac de Gratuidade (PSG), em 81 cursos de qualificação profissional. São 202 turmas para diversas áreas, incluindo gastronomia, beleza, administração entre outros. As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de agosto, ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar basta acessar o link: https://www.df.senac.br/inscricao-psg/

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) também irá ofertar curso de capacitação em robótica, programação e novas tecnologias para estudantes de baixa renda da capital.

O Sesi-DF está com inscrições abertas para o EJA Ensino Médio Profissionalizante gratuito. As inscrições deverão ser feitas no site do Sesi-DF até sexta-feira (20/8) e as 49 vagas ofertadas são destinadas para a comunidade, trabalhadores da indústria e seus dependentes. Para se inscrever é preciso ser de baixa renda, maior de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ou equivalente. As vagas serão preenchidas por ordem de cadastro no site. As aulas serão remotas e as atividades estão previstas para 31 de agosto.