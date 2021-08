CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Alunos do ensino médio e da educação profissional voltaram às aulas presenciais nesta segunda-feira (23/8). De acordo com a Secretária de Educação, serão 87.710 estudantes e 3.459 professores retornando para 95 unidades escolares, entre Centros Educacionais e Centros de Ensino Médio. Os alunos estarão em sala de aula pela primeira vez desde março de 2020.

Para o retorno presencial, protocolos de segurança contra a covid-19 serão seguidos e medidas foram tomadas pela Secretaria de Educação. Segundo a pasta, as turmas de ensino médio serão dividias em dois grandes grupos. Durante uma semana, um grupo irá presencialmente para a escola, enquanto o outro fará atividades pedagógicas não presenciais. Na semana seguinte, há a troca dos grupos.

Além disso, os alunos que estiverem em aula presencial deverão manter o distanciamento social de um metro e fazer uso obrigatório de máscaras. Outra medida utilizada pela pasta será a higienização de salas de aula e os demais espaços escolares entre os turnos.

A Secretaria de Educação esclarece que a escala de turmas em dois grupos “faz com que o cronograma curricular seja oferecido para todos os estudantes, tanto no momento de aulas presenciais, quanto no de atividades não presenciais”.

Em entrevista ao CB.Poder, programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, na última sexta-feira (20/8), a secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá, afirma que o retorno gradual não foi uma imposição do Governo do Distrito Federal, mas uma construção feita juntamente com o sindicato de professores, coordenadores regionais, sindicato dos auxiliares da educação e também com a comunidade.

Segundo a secretária da pasta de educação, todas as escolas estão fazendo um trabalho de acolhimento aos estudantes, principalmente para os que perderam familiares e amigos em decorrência da covid-19.



Retorno por etapas

A volta às aulas presenciais está ocorrendo de forma escalonada desde o início de agosto. Os primeiros a voltar foram os alunos da Educação Infantil, no dia 5 de agosto. Logo em seguida, no dia 9 de agosto, os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 1º segmento – voltaram para as salas de aula.

No dia 16 de agosto, os estudantes do Ensino Fundamental – Anos Finais e EJA 2º e 3º segmentos – puderam retornar ao ensino presencial. Para finalizar a volta escolar, os alunos do ensino médio e educação profissional retomaram às aulas presenciais nesta segunda-feira (23/8). As escolas de Natureza Especial, Centros Interescolares de Línguas, Centros de Ensino Especial e demais atendimentos voltarão no dia 30 de agosto.

Cuidados

- Evitar abraços, apertos de mão e mantenha o distanciamento

- Uso obrigatório de máscaras

- Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool gel 70%

- Não compartilhar objetos de uso pessoal

- Sempre que for tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o braço

- Se apresentar sintomas, procurar uma unidade básica de saúde

- Haverá estação de higienização das mãos e medição de temperatura, além de escalonamento de horário para cantinas e banheiros