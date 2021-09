CB Correio Braziliense

(crédito: IFB/ Reprodução)

Nesta sexta-feira (3/9), o Instituto Federal de Brasília (IFB) abriu vagas para cursos gratuitos e de formação inicial continuada. Ao todo, são 520 vagas para cursos como libras, doula, espanhol, gestão para pequenas empresas, linguagem audiovisual, monitor educacional, cursos específicos para o Enem de artes, escrita e matemática, entre outras.

Essas turmas terão início no segundo semestre de 2021 nos campi de Ceilândia e de Planaltina. Não há previsão para as atividades acontecerem de forma remota.

Confira os cursos disponíveis em cada campus

No campus Planaltina são 290 vagas gratuitas e as inscrições seguem até o dia 26 de setembro pelo sistema de processo seletivo. A seleção será por meio de um sorteio eletrônico. As aulas estão previstas para começar em outubro.

Libras Básico Comunidade - 40 vagas

Libras Básico I - 40 vagas

Humanidades e Linguagens para o Enem (foco em Artes e Filosofia) - 40 vagas

Curso de escrita para a redação do ENEM - 40 vagas

Monitor Educacional - 40 vagas

Doula - 50 vagas

Matemática - 40 vagas

São 230 vagas disponíveis no campus de Ceilândia e as inscrições devem ser feitas até o dia nove de setembro pelo site do IFB. A seleção será por meio de um sorteio eletrônico e as aulas estão previstas para começar em outubro.

Conhecimentos básicos em Emagrecimento e Saúde - 30 vagas

Espanhol avançado - 25 vagas

Gestão para Pequenas Empresas - 30 vagas

Libras Básico I - são três turmas de 30 vagas cada uma

Libras Básico II - 25 vagas

Linguagem Audiovisual (Documentarismo) - 30 vagas