Paulo Freire: artistas, políticos e personalidades repercutem centenário

O centenário de nascimento do filósofo, autor e educador Paulo Freire, comemorado neste domingo (19/9), não passou despercebido entre famosos, políticos e artistas. Usando principalmente as redes sociais, personalidades destacaram a história e carreira de Freire. Também teve apoiadores bolsonaristas que criticaram o educador. Confira alguns tuítes:



100 anos de Paulo Freire. Vale tirar a tarde do domingo para ler Pedagogia do Oprimido. Parar na diferença entre radicalismo e sectarismo. Não devemos temer ser radicais em defesa da democracia e dos direitos humanos. Sectarismo é coisa de fanático.

No exame de proficiência em leitura do último PISA, em 2018, os estudantes brasileiros ficaram na 57ª posição entre 77 países. Mas “ai” de quem falar mal do Paulo Freire, hein! https://t.co/J9w15Id6t6

Os resultados do última exame do Pisa (2018) mostram que Brasil figura entre os piores países do mundo avaliados em leitura, matemática e ciências. Realmente, o Brasil tem o patrono da educação à altura do seu desempenho escolar. Paulo Freire é uma fraude!