Biblioteca Braille Dorina Nowill retoma atividades presenciais

PM Pedro Marra

(crédito: Vivi Morais/Divulgação)

A Biblioteca Braille Dorina Nowill, localizada em Taguatinga, retoma as atividades presenciais nesta terça-feira (21/9), marcada pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. É uma biblioteca que atende diariamente 20 pessoas cegas. Durante a pandemia, foi um ponto de encontro entre essas pessoas.

Fundadora da Biblioteca Braille Dorina Nowill, Dinorá Couto Cançado, 68 anos, comemora a possível reforma do espaço que, desde a criação, em 1995, não recebe uma nova obra de revitalização.

“Seria a solução para tudo. A biblioteca passaria a existir para o Estado. A administração, que é dona da cidade, entraria com limpeza do espaço. Está voltando com toda a dignidade possível graças à Regional de Ensino. Os cegos vão ter a casa de convivência de volta, porque só quem aguentou durante um ano e meio de aulas virtuais a cada cego de baixa visão sabe o que é a alegria deles de pensarem que vão ter um espaço físico”, vibra Dinorá.

Mesmo sem ser funcionária oficializada na biblioteca, ela ainda trabalha como voluntária do espaço. Segundo a fundadora, nesta primeira semana de retomada, só voltam os funcionários para fazerem a limpeza do local. “Os deficientes visuais não podem voltar porque vão primeiro limpar o espaço. Durante uma semana, o telecentro com nove computadores vai estar fechado para o público geral. Todos os sete funcionários têm comorbidades”, explica.

O coordenador regional de ensino de Taguatinga (CRET), Murilo Marconi, visitou o espaço pela manhã para ouvir dos servidores da unidade de ensino as principais dificuldades encontradas no retorno das atividades presenciais. Ele adiantou a previsão de reforma para este ano, — estipulada em R$ 80 mil por meio de emenda parlamentar — que faz parte da assinatura do termo de acordo entre a CRET, Secretarias de Educação, de Cultura e a Administração Regional de Taguatinga.



"A própria regional de ensino vai disponibilizar os materiais e dar uma repaginada na biblioteca, uma vez que é um espaço que a comunidade precisa. A obra vai trazer benefícios, o próprio estudante vai poder utilizar a biblioteca para consultas via internet, porque muitos deles não têm a oportunidade em casa por não terem recursos, como computador e celular", afirma o coordenador.

Murilo diz que organiza uma parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secti) para colocar dentro do espaço um Wi-Fi Solidário. "Pode ser que a gente consiga também a internet de fibra ótica para a própria regional de ensino como um todo, tendo possibilidade de atender o espaço (biblioteca) também. Isso, para a comunidade, é grandioso porque vai ter um alcance maior a outras pessoas", conta.

"A reforma será do piso, banheiros, janelas. Vamos dar um upgrade nos materiais patrimoniais, como um ar-condicionado, computação, cabeamento de internet. Como o espaço é pequeno, dá para fazer bastante coisa com recurso público. Graças à boa utilização do Pdaf (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira) é que a gente consegue atender a esse público de alunos", conclui.



O recurso financeiro deve vir por meio de emenda parlamentar enviada em ofício ao deputado distrital Jorge Vianna (Podemos). "A gente sempre diz que essas políticas de inclusão são falhas. A biblioteca, como qualquer outra unidade de ensino que atende esse público, deve ser melhorada. São pessoas que geralmente são esquecidas. Sempre digo que a sociedade costuma valorizar com o que as pessoas têm e produzem. Muitas vezes, as pessoas com deficiência não produzem porque são esquecidas", analisa o deputado.

Coordenadora do Livro Didático e Bibliotecas da CRET, Cíntia Couto Cançado, 40, expõe que uma lista de prioridades foi elaborada por ela e encaminhada ao gabinete do coordenador Murilo, que se comprometeu a contemplar algumas obras. "Como por exemplo: a reforma da fachada interna, com substituição das janelas e porta de acesso por blindex, objetivando a melhoria da ventilação. Outro aspecto é a colocação de um purificador de água, redes de internet e intranet, manutenção de instalação elétrica, entre outros", cita.

Cíntia acrescenta que, na pandemia, os frequentadores da biblioteca tiveram que ser alfabetizados digitalmente, uma vez que a grande maioria não dominava os usos das tecnologias. "Entretanto, esse 'novo normal' não agradava muito o público, uma vez que todos gostam do espaço físico, do contato, dos encontros presenciais. Sonham com a retomada das atividades. Com a volta da biblioteca, as perdas sofridas pelo público serão recompensadas e muitos acreditam que seja uma grande oportunidade para lindas histórias de recomeços", finaliza.

Materiais para reforma

- Filtro de água

- Substituição das janelas internas e porta de acesso por blindex (motivo: melhoria da ventilação)

- Redes de internet e intranet e suporte técnico (a mesma utilizada na CRET)

- Manutenção da instalação elétrica (colocação de luminárias de led e substituição de tomadas e interruptores)

- Serviço de pintura de parede e teto

- Aparelhos de ar condicionado de 30.000 btus e 1 aparelho de 24.000 btus

- Reforma da cozinha

- Manutenção dos vasos acoplados, pias e torneiras nos banheiros

- Cobertura da porta de acesso com alvenaria ou toldo e colocação de banco de concreto

- Mesa para reuniões com cadeiras

- Arquivo de aço e 2 armários de aço duas portas

- Jogo de sofá de 2 lugares

- Câmeras para os computadores do telecentro (webcam)

- Telefone fixo sem fio

- TV

Materiais de expediente específicos

- Resma

- Chamequinho colorido

- Papel sulfite

- Cartolina dupla face

- Papel crepom

- Papel para impressão e escrita Braille

- Fitas crepe, durex e dupla face

- Barbante

- Fio de nylon

- Canetas

- Lápis

- Borracha

- Marca texto

- Clipes de diversos tamanhos

- Grampeador e grampos

- Extratores

- Furador

- Régua

- Post it

- Envelopes de diversos tamanhos

- Sacos plásticos

Materiais pedagógicos

- Equipamentos específicos para atender as pessoas com deficiência visual (cega, baixa visão): reglete, punção, máquina Perkins Braille (para escrever), soroban (ábaco japonês para cálculo matemático) e lupa

Materiais de consumo e limpeza

- Papel higiênico

- Papel toalha

- Sabão líquido

- Sabão em barra

- Água sanitária

- Desinfetante

- Rodo

- Vassoura

- Pano de chão

- Manutenção física do prédio e das dependências: limpeza e ajardinamento