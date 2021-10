Fim do modelo hibrido deve ocorrer após 70% da população imunizada, diz Ibaneis

CM Cibele Moreira JE Júlia Eleutério

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

A vacinação contra a covid-19 tem avançado no Distrito Federal, com a aplicação do imunizante para a população com 12 anos ou mais e a antecipação de segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca. Com isso, o governador Ibaneis Rocha (MDB) estuda a possibilidade do retorno total das aulas presenciais na rede pública de ensino.

"Nossa expectativa é voltar totalmente as aulas (presenciais) a partir do momento em que a gente tiver um índice maior de vacinação. Eu estou trabalhando isso aí para quando a gente atingir 70% da população vacinada, porque nós precisamos de um grau de segurança maior", afirmou o chefe do Executivo durante a visita ao ao programa Sejus Mais Perto do Cidadão, no Sol Nascente, neste sábado (9/10).

Além do índice de 70% da população com o ciclo vacinal completo, o governador quer reabrir mais leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), para se ter uma folga na rede hospitalar com uma "reabertura segura" das aulas presenciais. "Acho que está chegando a hora de fazer isso mesmo. Rio de Janeiro, graças a Deus, já se colocou numa situação de vanguarda abrindo em todos os períodos as escolas e nós vamos chegar lá também em breve", destacou Ibaneis Rocha.

Atualmente as escolas estão funcionando em modelo híbrido, com uma semana parte da turma vai no presencial e na outra fica em casa, no ensino remoto com atividades para fazer. Em alguns casos, famílias com grupo de risco à covid-19 puderam optar com aulas apenas no ensino remoto, após declaração de responsabilidade.

O Distrito Federal já vacinou 2.221.867 pessoas, com ao menos a primeira dose. Com o ciclo vacinal completo, foram 1.359.342 — o que representa 44,53% da população total do DF (3.052.546).