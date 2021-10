Distritais aprovam em segundo turno criação da carreira de magistério superior

YV Yasmin Valois*

A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou, em segundo turno, no fim da tarde desta quarta-feira (13/10), o projeto de lei (PL) de autoria do Executivo local que autoriza a criação da carreira de magistério superior. O texto foi aprovado com 12 votos favoráveis, menos de três meses depois da sanção da lei complementar que autoriza a criação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), em 26 de julho.

Agora, o PL segue para apreciação do governador Ibaneis Rocha (MDB). O texto prevê a criação de 2,5 mil cargos de professor e de mil para tutor de educação superior, com ingresso exclusivo por meio de concurso público. Além disso, tramita na CLDF uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal que cria um fundo orçamentário para a UnDF a partir das receitas públicas do Estado.

"A aprovação carreira de magistério superior na CLDF consolida o tripé legal: concepção da UnDF, criação da carreira docente e proposição de oferta equânime e multicampi", afirma a reitora interina da instituição de ensino, Simone Benck. "Pretendemos ter professores capazes de atuar em mais de um curso, um profissional plural que atenda às necessidades também plurais que a população do DF demanda neste momento", completou.

Criação da UnDF

Do total das vagas para a UnDF, 40% serão para alunos que concluíram a educação básica integralmente na rede pública. Inicialmente, o ingresso dos estudantes nos cursos ocorrerá nos moldes da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) e da Escola Superior de Gestão (ESG), pois ambas estarão integradas à universidade. O acesso por meio de cota racial também fará parte do processo seletivo. Outras possibilidades de admissão serão por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Em 28 de julho, durante a cerimônia de sanção da lei de criação da UnDF, o governador Ibaneis Rocha anunciou investimento de R$ 200 milhões, ao longo dos próximos quatro anos, a abertura de concurso público e a cessão de um imóvel no Lago Norte, pela Terracap, para funcionamento da universidade. Estão previstos cursos nas áreas das ciências da saúde e humanas, de gestão governamental de políticas públicas e serviços, bem como educação e magistério.

O governador também anunciou o projeto para construção de um prédio na área do Parque Tecnológico (Biotic), que será destinado às instalações acadêmicas. Na expectativa de atender a demanda de mais regiões administrativas, o chefe do Executivo local pretende abrir outros campi, inclusive na Região Integrada de Desenvolvimento (Ride).



