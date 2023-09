Representação da OEI no Brasil tem novo diretor; confira mudanças

CB Correio Braziliense

Raphael Callou, Mariano Jabonero, secretário-geral da OEI, e Leonardo Barchini - (crédito: Divulgação OEI)

Leonardo Barchini assumiu o cargo de diretor e chefe da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) da representação no Brasil. Antes dele, o posto era ocupado por Raphael Callou, que agora assume como diretor-geral de Cultura da organização em Madri, na Espanha.

Leonardo Osvaldo Barchini Rosa sai do cargo de secretário-executivo adjunto do Ministério da Educação (MEC), onde atuou em outras funções, entre as quais a de assessor internacional. O profissional esteve à frente da Coordenação-Geral de Cooperação Internacional da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e chefiou a Secretaria de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo.

Barchini é servidor de carreira de Ciência e Tecnologia do Governo Federal e graduado pela Universidade de Brasília (UnB) em direito, mestre em ciências sociais pelo Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas da UnB, e doutorando em administração pública pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em nota divulgada à imprensa, Brachini disse que “fazer parte da equipe da OEI será uma oportunidade única de utilizar a experiência adquirida no serviço público para desenvolver ações que contribuam para um ambiente de maior equidade, além de trabalhar para fomentar a integração regional e o fortalecimento do Brasil e de seus parceiros, em pontos tão cruciais para desenvolvimento humano, como a educação, a ciência e a cultura".

A decisão de troca de comando na diretoria foi resultado da reunião do Conselho Diretivo da OEI ocorrida nesta terça-feira (12/9), em Buenos Aires. O conselho é composto pelos ministros da Educação dos Estados-Membros ou pelos seus representantes.

Legado

Raphael Callou, que assume o cargo agora na Espanha, é cientista político e esteve à frente da OEI Brasil nos últimos cinco anos. Entre os destaques da sua passagem estão a gestão do Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), a criação da escola virtual de economia criativa Co.liga, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, a execução do Mercado das Indústrias Criativas e a realização da Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola.

“Assumo a diretoria-geral de Cultura com a missão de fortalecer a rede de cooperação junto aos 23 países que integram a OEI. A cultura é o elemento mais íntimo de nossa identidade regional e também uma ferramenta importante de inclusão social e produtiva. Levaremos a nossa experiência para toda a OEI a partir de iniciativas importantes como a Co.liga, nossa escola virtual de economia criativa; o Museu de Arte do Rio, sob gestão da OEI; e o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), que pretendemos levar como referência para o conjunto da região”, informou Callou em comunicado oficial.