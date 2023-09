Cosme e Damião: entenda a confusão envolvendo a data da celebração

CG Camilla Germano

Apesar de o dia de São Cosme e Damião ser celebrado popularmente no dia 27 de setembro, a data determinada para a comemoração, segundo a Igreja Católica, é o dia 26 de setembro. Em 1969, a Igreja Católica decidiu mudar o dia da tradição, que até então era no dia 27, para o dia 26. Um dos fatores para a mudança era porque estima-se (mas não existe a confirmação) de que os gêmeos morreram no dia 27, contudo, o dia 27 também era a data de morte de São Vicente de Paulo — e a ideia era não ter a mesma data em homenagens aos santos.

A mudança foi sugerida justamente porque a morte de São Vicente de Paulo já foi confirmada como dia 27, e a de São Cosme e Damião não. Então a Igreja decidiu adiantar a data de homenagem aos irmãos para que não coincidissem.

Apesar da mudança de data, a tradição de distribuição de doces se manteve no dia 27 de setembro no Brasil. O dia honra a memória dos gêmeos que marcaram a história por feitos na medicina. Hoje em dia, são considerados padroeiros dos cirurgiões, crianças, médicos e farmacêuticos.

Ambos também eram muito dedicados a fé e aos valores cristão, uma das razões por serem muito celebrados pela Igreja, e morreram juntos, decapitados, por determinação do Império Romano no começo do século IV.