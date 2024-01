Últimos dias para se inscrever em cursinho gratuito para concursos

CB Correio Braziliense

Cursinho preparatorio - (crédito: Divulgação)

O ano começou com diversas oportunidades e perspectivas para quem seja ingressas no funcionalismo público no entorno do Distrito Federal. Águas Lindas, por exemplo, contabiliza 575 oportunidades imediatas para todos os níveis de escolaridade em diversas secretarias da administração municipal. Com foco na preparação de candidatos que não têm condições de pagar por um cursos preparatório particular, o Instituto Reciclando o Futuro lançou o projeto Capacita Águas Lindas (GO) com 500 vagas gratuitas.

“O Reciclando o Futuro existe há mais de 10 anos e já capacitou e qualificou milhares de pessoas sem qualquer custo. Nosso objetivo é criar oportunidades para pessoas que precisam”, destaca o coordenador do cursinho, Fábio Campos. “Além das aulas gratuitas, professores capacitados e renomados e toda a estrutura necessária, vamos fornecer o material sem qualquer custo”, complementa.

Os interessados devem se inscrever até 15 de janeiro, pelo capacitaaguaslindas.com.br. As aulas começam no dia 22 e ocorrem em formato presencial. “Fizemos questão de que fosse um local minimamente centralizado para que todos possam ter acesso”, explica o coordenador.

As atividades são para interessados em participar de concursos em níveis fundamental, médio ou superior; em carreiras que vão de auxiliar e guarda municipal, por exemplo, passando por técnicos e chegando a analistas. Entre as matérias a serem abordadas, destaque para português, redação, raciocínio lógico, tópicos referentes a legislação e informática, entre outros.

Capacita Águas Lindas

Inscrições: capacitaaguaslindas.com.br

Informações: @fabiocamposgo no Inetagram; ou (61) 99914-6262 no Whatsapp