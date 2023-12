Curso de formação do INSS começará em janeiro; veja detalhes

YR Yasmin Rajab

O edital do INSS de 2022 ofertou 1 mil vagas de preenchimento imediato - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tornou pública a convocação para a matrícula no curso de formação do concurso público destinado ao cargo de técnico do seguro social. O anúncio foi publicado no site do Cebraspe, banca organizadora.

A etapa do certame terá início em 3 de janeiro de 2024 e será encerrado em 2 de fevereiro. Durante o curso, os convocados receberão um auxílio financeiro de 50% da remuneração da categoria, o que corresponde ao valor de R$ 5.905,79.

Já as despesas decorrentes da participação, como estadia, locomoção, saúde e alimentação, ficarão por conta do candidato.



Em 18 de dezembro, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou a convocação de 1,8 mil candidatos aprovados no certame. Neste ano, foram chamados 1.250 funcionários para integrarem o quadro de pessoal do Instituto.

Sobre o concurso

O edital do INSS de 2022 ofertou 1 mil vagas de preenchimento imediato para o cargo de técnico do seguro social. Os participantes foram avaliados por meio de duas etapas, sendo elas: provas objetivas e curso de formação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Ambas foram aplicadas em novembro do ano passado.

Os nomeados na seleção receberão o salário inicial de R$ 5.905,79 — composto pelo vencimento básico de R$ 712,61 mais gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18 e gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595. Os candidatos também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 458.