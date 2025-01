Enem 2024: DF tem uma nota mil e 55 notas acima de 980 na redação

LG Letícia Guedes

Presidente do Inep, Manuel Palácios, e o ministro da Educação, Camilo Santana - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DAPress)

Um total de 12 estudantes tiraram nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e um deles é do Distrito Federal. Além disso, 55 alunos do DF alcançaram média entre 980 e mil. Os resultados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (13/1) em coletiva de imprensa realizada na sede do órgão. O ministro da Educação Camilo Santana e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) Manuel Fernando Palácios comentaram os dados.

O tema da redação dissertativa-argumentativa era sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Em todo o país, foram registradas 12 notas máximas na redação, em Alagoas (1), Ceará (1), Distrito Federal (1), Goiás (1), Maranhão (1), Minas Gerais (2), Pernambuco (1), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Norte (1) e São Paulo (1). O único estado brasileiro em que um inscrito matriculado na rede pública de ensino obteve nota mil foi Minas Gerais (MG). Na edição anterior, 60 alunos alcançaram nota mil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pé-de-Meia Licenciatura

Na entrevista coletiva, o ministro falou sobre o beneficio pé-de-meia licenciatura e confirmou que os inscritos do Enem 2024 que optarem por cursos de licenciatura, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), terão direto ao auxílio. "Vamos fazer uma grande campanha de televisão, a partir de amanhã (terça-feira {14/1}), para que os jovens possam ter a informação de que o pé-de-meia licenciatura estará disponível a quem fez o Enem 2024 e optou pela licenciatura", explicou.

Ele também informou que, em breve, o governo federal trará novos benefícios à educação. “Vamos lançar um prêmio de reconhecimento aos resultados da educação básica no Brasil, inclusive também o resultado do Enem em 2024. Em breve, vamos anunciar as categorias de reconhecimento dos esforços de melhoria da qualidade da educação básica no nosso país, por município, por estado, por rede, por escola, na forma de reconhecer e dar transparência mais ainda aos resultados, reconhecer os esforços”, adiantou Camilo Santana.

Resultados

Desde 8h desta segunda-feira, os participantes podem ver suas notas individuais por meio da Página do Participante, utilizando as credenciais do portal Gov.br. O acesso pode ser feito no site oficial do Enem: https://enem.inep.gov.br/participante