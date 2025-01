Jovens do DF podem se inscrever para eleger conselheiros do Conjuve-DF

MR Marina Rodrigues

Podem se inscrever para votar nos conselheiros do Conjuve-DF jovens entre 18 e 29 anos residentes no DF - (crédito: Secretaria da Família e Juventude do DF/Reprodução)

A Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal (SEFJ-DF) abriu as inscrições para jovens entre 18 e 29 anos, residentes no DF, que desejam participar do processo eleitoral para a escolha dos integrantes do Conselho de Juventude do DF (Conjuve-DF). O período de inscrição começou em 13 de janeiro e vai até 28 de maio, por meio do formulário disponível no site da Secretaria: https://bit.ly/3DTZccx.

Instituído pela Lei N° 7.529/2024, o Conjuve-DF tem caráter consultivo, propositivo e de monitoramento das políticas públicas voltadas para a juventude no Distrito Federal. A criação desse colegiado visa incentivar a participação dos jovens e fortalecer o diálogo entre a juventude e o poder público.

“Com a eleição do Conjuve-DF, daremos mais voz e visibilidade aos anseios dos jovens e o resultado será uma juventude mais conectada aos seus direitos e deveres para um DF com mais oportunidade e qualidade de vida a essa população”, afirmou o secretário, Rodrigo Delmasso.

As fases do processo eleitoral, desde o período de inscrição até a divulgação dos resultados, serão divulgadas no site oficial da SEFJ-DF. A Secretaria também disponibiliza canais de atendimento para esclarecer dúvidas, como o telefone (61) 3313-5949, o e-mail sejuv.sefj@buriti.df.gov.br, e o WhatsApp (61) 99105-3027. Para mais informações, acesse o site da Secretaria da Família e Juventude do DF (https://familiaejuventude.df.gov.br/).

Cronograma Conjuve-DF

Campanha eleitoral: 17 de março a 27 de junho

Data da eleição: 28 de junho

Divulgação dos resultados: até 4 de julho

Posse dos eleitos: 12 de agosto