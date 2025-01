Concurso TSE Unificado tem resultados divulgados nesta quarta

FA Francisco Artur de Lima

As provas do concurso do TSE Unificado foram realizadas em dezembro do ano passado, nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal -

Os resultados do concurso do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram divulgados nesta quarta-feira (15/1), pelo site do Cebraspe, a banca organizadora do certame. Foram publicados os resultados finais nas provas objetivas para todos os 412 cargos, e o resultado provisório na prova discursiva para os cargos de analista judiciário.

Foi publicada, ainda, a convocação para o teste de aptidão física. Esse exame, de acordo com o edital do concurso TSE Unificado, será voltado somente para o cargo de técnico judiciário – área: administrativa – na especialidade de agente da Polícia Judicial.

Também foi publicado no site da Cebraspe a convocação para a avaliação biopsicossocial das candidatas e dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e para a realização do procedimento de heteroidentificação das candidatas e dos candidatos negros e indígenas.

