MEC pretende lançar aplicativo gratuito com aulas de inglês e espanhol

Correio Braziliense

Programa foi prometido dia 1º de abril, mas até agora não foi lançado - (crédito: Divulgação/MEC)

Por João Pedro Resende de Carvalho

No dia 1º de abril, o ex-ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, anunciou a plataforma MEC Idiomas ao lado do presidente Lula. Foi sua última atividade oficial no cargo. "Ainda este mês terá o MEC Idiomas", garantiu. No dia seguinte, Leonardo Barchini assumiu o Ministério. Abril está acabando. O aplicativo não tem previsão de ser lançado.

Procurada pelo Correio, a Assessoria de Comunicação do MEC informou, nesta sexta-feira (24), que o aplicativo está em desenvolvimento, mas sem data certa para o lançamento.



O MEC Idiomas será um aplicativo gratuito de inglês e espanhol, acessado pela conta gov.br, com 800 aulas organizadas em seis níveis de proficiência, do A1 ao C2. O usuário fará um teste de nivelamento, seguindo uma trilha de aprendizagem e terá à disposição um agente de inteligência artificial para tirar dúvidas e praticar conversação. O governo previu investimento de R$ 1,68 milhão por ano, com capacidade para atender 16 mil alunos por semestre.

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O MEC Livros, anunciado no mesmo dia, segue outro rumo. O acervo saltou de 8 mil para 25 mil obras a partir desta sexta-feira (24), anúncio feito na véspera em cerimônia pelo Dia Mundial do Livro. Em duas semanas de operação, o aplicativo já registrou 586 mil usuários cadastrados.







*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá