MEC Livros terá acervo ampliado para 25 mil obras

Gabriel Botelho Mariana Niederauer

O Ministro da Educação fez o anúncio durante participação no prêmio VivaLeitura, em Brasília - (crédito: Mariana Niederauer / CB / DA Press)

O ministro da educação, Leonardo Barchini, anunciou, nesta quinta-feira (23/4), a ampliação do Programa MEC Livros. A partir desta sexta (24/4), o acervo da plataforma será ampliado de 8 mil para 25 mil livros. O anúncio foi feito durante o evento Prêmio VivaLeitura, em Brasília.

Leia também: Mec livros atinge o marco de Meio milhão de usuários e mais de 200 mil obras emprestadas

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também participou do evento, onde destacou os investimentos em educação e cultura promovidos pelo governo federal durante a gestão do presidente Lula. Durante a cerimônia, Barchini e Margareth Menezes assinaram uma portaria interministerial que institui o novo Plano Nacional do Livro e da Leitura, que valerá até 2036.

No discurso, o ministro da Educação aproveitou para defender o fim da escala 6x1, mudança que poderá melhor os índices de aleitamento materno e de alfabetização na idade certa, reforçou. Ele informou que o MEC instalou 75 mil cantinhos da leitura, mini-bibliotecas que funcionam em escolas do país.

Evento também contou com presença de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou as falas ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta, e entregou o prêmio aos vencedores das cinco categorias do Prêmio VivaLeitura. Dois projetos do Distrito Federal estavam entre os finalistas: a biblioteca comunitária Roedores de Livros, de Ceilândia, e o Sarau Literário Cemeit.

Atrasado para uma viagem, Lula disse que foi convencido por Margareth Menezes e por Leandro Barchini a ir ao evento. De improviso, o presidente andou pelo palco e ressaltou a importância da leitura para formar cidadãos conscientes.

Lula fez o compromisso de acatar a sugestão de um dos assessores, o escritor vencedor do Jabuti José Rezende Jr, de colocar, a partir de agora, bibliotecas em todos os conjuntos habitacionais construídos pelo governo federal, para que as crianças tenham acesso à leitura. "Investir em educação não é gasto, é investimento e tem muito retorno nesse país", disse.

O presidente aproveitou ainda para defender o pacto contra o feminicídio. "A luta contra o feminicídio não é uma luta das mulheres: é uma luta dos homens, porque eles que estão matando as mulheres."

Citou ainda que, por indicação da primeira-dama, Janja, vai começar a ler o livro de Gisèle Pelicot, Um hino à vida. A francesa era dopada pelo marido e sofreu abuso sexual por anos. "Mulher não é saco de pancada de ninguém, mulher tem que ser o que ela quiser e respeitada", finalizou o presidente, sob aplausos.

Lançada no dia 6 de abril deste ano, a plataforma disponibiliza obras literárias nacionais e internacionais para aluguéis gratuitos, de temas como romance, ficção e até histórias em quadrinhos. Desde o início do funcionamento, há 17 dias, já atingiu a marca de 566 mil usuários cadastrados e 263 mil obras alugadas. Os aluguéis podem ser feitos por qualquer pessoa que tenha uma conta no Gov.br.