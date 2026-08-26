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Enem e PAS 2026: como montar um cronograma de estudos de longo prazo

Organização e disciplina são fundamentais para um bom desempenho; veja dicas para construir um plano de estudos eficaz e se preparar com antecedência

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Correio Braziliense
postado em 26/08/2026 16:16 / atualizado em 26/08/2026 16:16
A execução do planejamento de estudos se reflete no desempenho em provas importantes como o Enem e o PAS - (crédito: Unsplash/Reprodução)
A execução do planejamento de estudos se reflete no desempenho em provas importantes como o Enem e o PAS - (crédito: Unsplash/Reprodução)

Planejar com antecedência é a chave para quem mira a aprovação em vestibulares concorridos, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). Começar a organizar a rotina de estudos com bastante tempo transforma a preparação em um processo gradual e menos desgastante, aumentando as chances de um bom resultado.

O primeiro passo é criar uma base sólida. Antes de abrir os livros, o estudante precisa fazer um diagnóstico sincero de seus pontos fortes e fracos em cada disciplina. Essa autoavaliação ajuda a direcionar o esforço para as áreas que exigem mais atenção, otimizando o tempo disponível.

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Com esse mapa em mãos, o próximo movimento é definir metas realistas e mensuráveis. Em vez de um objetivo vago como “passar no vestibular”, estabeleça alvos semanais e mensais, como finalizar um capítulo de matemática ou aumentar a pontuação em simulados. Metas menores mantêm a motivação em alta e tornam o progresso visível.

Como organizar a rotina de estudos

A montagem do cronograma é a parte prática do planejamento. Uma agenda semanal, seja física ou digital, é a melhor ferramenta para visualizar os compromissos e distribuir as horas de estudo de forma equilibrada. O segredo não é estudar por horas a fio, mas sim com consistência e qualidade.

Veja como estruturar seu plano de longo prazo:

  • Defina horários fixos: estabeleça blocos de estudo diários e semanais que se encaixem em sua rotina. Manter um horário regular ajuda a criar um hábito e a disciplinar a mente para o momento de concentração.

  • Intercale as matérias: evite dedicar um dia inteiro a uma única disciplina. Alternar entre matérias de áreas diferentes, como exatas e humanas, torna o aprendizado mais dinâmico e menos cansativo.

  • Inclua revisões e simulados: separe um tempo fixo na semana para revisar o conteúdo já estudado. A repetição é fundamental para fixar a informação. A prática regular de simulados também prepara para o ritmo e o formato da prova.

  • Não abra mão do descanso: pausas são essenciais para a saúde mental e a absorção do conhecimento. Reserve momentos para atividades de lazer, exercícios físicos e convívio social. O equilíbrio é fundamental para sustentar o ritmo no longo prazo.

A mesma lógica de planejamento gradual é útil tanto para a prova do Enem quanto para avaliações seriadas, como o PAS da UnB. Como esse tipo de exame avalia o conteúdo específico de cada ano do ensino médio, organizar os estudos desde o início permite que o aluno construa o conhecimento de forma contínua, chegando mais preparado para cada etapa do processo seletivo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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