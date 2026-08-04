5 dicas para montar uma rotina de estudos equilibrada para o Enem

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes intensificam a rotina de estudos, o que pode gerar cansaço, ansiedade e queda na produtividade. Nesse cenário, a organização do tempo e a construção de uma rotina equilibrada se tornam fatores essenciais para um aprendizado mais eficiente.
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De acordo com Camila Santiago dos Santos, docente do curso de Pedagogia da Unopar, um dos principais desafios dos estudantes não é apenas o conteúdo em si, mas a forma como ele é organizado ao longo do tempo. “Estudar sem planejamento pode levar à sobrecarga e dificultar a retenção das informações. Uma rotina estruturada ajuda o estudante a aprender com mais qualidade e menos desgaste”, explica.
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Ela explica que o excesso de horas seguidas de estudo não necessariamente melhora o desempenho, podendo até prejudicar a concentração e o rendimento ao longo do tempo. O ideal é equilibrar períodos de foco com pausas estratégicas e momentos de descanso. “Uma rotina saudável de estudos precisa considerar não apenas o desempenho acadêmico, mas também o bem-estar do estudante. A constância, e não o excesso, é o que gera melhores resultados”, diz.
A seguir, a docente destaca orientações que podem ajudar na organização da rotina de estudos. Confira!
1. Organize um cronograma realista
Montar um planejamento semanal, com divisão equilibrada das disciplinas, ajuda a evitar acúmulo de conteúdos e facilita a revisão ao longo do tempo.
2. Alterne disciplinas ao longo do dia
Intercalar áreas diferentes de estudo contribui para manter o foco e reduz a fadiga mental causada pela repetição contínua de um mesmo tipo de conteúdo.
3. Priorize qualidade em vez de quantidade
Mais do que estudar por muitas horas seguidas, é importante garantir que o tempo de estudo seja produtivo, com foco e atenção plena.
4. Inclua pausas na rotina
Intervalos entre os períodos de estudo ajudam o cérebro a processar melhor as informações e evitam a sobrecarga mental.
5. Revise conteúdos com frequência
Revisões periódicas auxiliam na fixação do conteúdo e reduzem a necessidade de longas sessões de estudo na reta final.
Por Letícia Zuim Gonzalez