Fórum debate prevenção à violência contra crianças e adolescentes em São Paulo

*Por Ana Bispo Calisto
O 8º Fórum de Políticas Públicas da Saúde na Infância será realizado nesta quarta-feira (30/9), das 8h30 às 17h, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal Saúde na Infância, no YouTube. Promovido pelo Instituto Futuro é Infância Saudável (Infinis), o evento tem como tema a prevenção às violências contra crianças e adolescentes.
A programação inclui a apresentação de dados da segunda edição da pesquisa Atitudes e percepções sobre a infância e violência contra crianças e adolescentes no Brasil, o lançamento da plataforma INSPIRE, voltada ao monitoramento de estratégias de prevenção, e debates sobre integração de políticas públicas, atuação do setor Saúde e fortalecimento das redes de proteção.
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O encontro reúne gestores públicos, pesquisadores, organizações da sociedade civil e organismos internacionais para discutir ações baseadas em evidências para a proteção da infância.
Anote:
Data: 30 de setembro
Local: Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo
Horário: 8h30 às 17h
Tema: Prevenção às violências contra crianças e adolescentes
Transmissão: Canal Saúde na Infância, no YouTube
Para mais informações: https://forumpp.infinis.org.br/
*Estágiaria sob a supervisão de Ana Sá