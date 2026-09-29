Fórum debate prevenção à violência contra crianças e adolescentes em São Paulo

Correio Braziliense

Instituto Futuro é Infância Saudável (Infinis) - (crédito: Divulgação/Instituto Futuro é Infância Saudável )

*Por Ana Bispo Calisto

O 8º Fórum de Políticas Públicas da Saúde na Infância será realizado nesta quarta-feira (30/9), das 8h30 às 17h, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal Saúde na Infância, no YouTube. Promovido pelo Instituto Futuro é Infância Saudável (Infinis), o evento tem como tema a prevenção às violências contra crianças e adolescentes.

A programação inclui a apresentação de dados da segunda edição da pesquisa Atitudes e percepções sobre a infância e violência contra crianças e adolescentes no Brasil, o lançamento da plataforma INSPIRE, voltada ao monitoramento de estratégias de prevenção, e debates sobre integração de políticas públicas, atuação do setor Saúde e fortalecimento das redes de proteção.

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O encontro reúne gestores públicos, pesquisadores, organizações da sociedade civil e organismos internacionais para discutir ações baseadas em evidências para a proteção da infância.





Anote:

Data: 30 de setembro

Local: Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo

Horário: 8h30 às 17h

Tema: Prevenção às violências contra crianças e adolescentes

Transmissão: Canal Saúde na Infância, no YouTube

Para mais informações: https://forumpp.infinis.org.br/

*Estágiaria sob a supervisão de Ana Sá