Plataforma Enem Libras: Ferramenta para consulta e preparação de estudantes

Correio Braziliense

A ferramenta foi desenvolvida para apoiar não apenas os estudantes em sua preparação, mas também os profissionais que atuam diretamente na área de educação de surdos - (crédito: Divulgação inep)

Gabriela Santos*

A plataforma de videoprovas em Língua Brasileira de Sinais (Libras) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está atualizada e disponível para consulta. Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), o ambiente virtual reúne diversos conteúdos voltados para o estudo, a prática e a familiarização dos candidatos com o formato da videoprova.

Esse ambiente digital consolida, em um único local, materiais de edições do exame realizadas desde o ano de 2017. Entre os recursos que podem ser acessados pelos usuários estão as videoprovas completas de edições anteriores do Enem, os cadernos de questões em língua portuguesa, os gabaritos oficiais e a Cartilha de Redação em Libras. Além de disponibilizar os materiais de estudo, a plataforma apresenta uma interface semelhante à que é utilizada no dia da aplicação oficial do exame. Essa semelhança é fundamental para permitir que o estudante conheça previamente a organização do ambiente virtual e a dinâmica de navegação da videoprova.

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A ferramenta foi desenvolvida para apoiar não apenas os estudantes em sua preparação, mas também para servir de suporte a docentes, tradutores-intérpretes de Libras/língua portuguesa (TILSP) e outros profissionais que atuam diretamente na área de educação de surdos. Vale lembrar que o Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Suas notas são utilizadas para o acesso a vagas por meio de programas governamentais como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Adicionalmente, instituições de ensino públicas e privadas utilizam as notas do Enem como critério único ou complementar em seus vestibulares, e os resultados individuais também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições de educação superior em Portugal que possuem convênio firmado com o Inep.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*