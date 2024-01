Concurso Sedes-DF: resultado final para técnico administrativo é retificado

YR Yasmin Rajab

A Sedes-DF publicou quatro editais de concurso, ofertando 1.884 vagas para cargos de nível médio e superior - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) retificou o resultado final definitivo dos candidatos aprovados no concurso público para a carreira de técnico em assistência social, na especialidade técnico administrativo.

Os nomes dos candidatos aprovados e eliminados do certame, por não comparecem ao local na data e horário estabelecidos no edital, foram publicados no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (4/1).

A Sedes-DF publicou quatro editais de concurso, em 2018, ofertando 1.884 vagas para cargos de nível médio e superior. Desse quantitativo, 314 são de preenchimento imediato e 1.570 são para formação de cadastro reserva.



As vagas de nível superior foram para o cargo de especialista em assistência social, nas especialidades de educador social, direito e legislação, pedagogia, psicologia, serviço social, administração, ciências contábeis, comunicação social, economia, estatística e nutrição.

Já as oportunidades de nível médio foram para técnico administrativo, agente social e cuidador social.

Os aprovados e nomeados cumprirão jornada de trabalho de 30 horas semanais e receberão salários que variam entre R$ 2.600 e R$ 3.599,70.