Marinha abre 1.680 vagas de nível médio para fuzileiros navais

Inscrições vão até 19 de janeiro - (crédito: Reprodução/Ministério da Defesa)

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas para o curso de formação de soldados fuzileiros navais. As inscrições podem ser feitas diretamente no site da Marinha, até as 23h59 do dia 16 de fevereiro.

Para efetivar a participação, é preciso pagar a taxa no valor de R$ 40. Os candidatos inscritos no CadÚnido do governo e doadores de medula óssea têm direito à isenção do pagamento, que pode ser solicitada até 19 de janeiro.

Ao todo, são ofertadas 1.680 oportunidades, para admissão em 2025. As vagas são destinadas a jovens com idade entre 18 e 21 anos. Para participar da seleção, é necessário ter concluído ensino médio.



Os participantes serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Exame de escolaridade único, de caráter eliminatório e classificatório; e



Eventos complementares, de caráter eliminatório, constituídos de:

Verificação de dados biográficos;

Inspeção de saúde;

Teste de aptidão física de ingresso;

Avaliação psicológica;

Verificação de documentos; e

Procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.

Os aprovados e nomeados receberão salários de R$ 2,2 mil após a formação. As vagas são destinadas aos estados do Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte, Bahia e São Paulo.