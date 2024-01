Saiba quais regiões serão mais afetadas por chuvas nos próximos dias

Nos próximos dez dias são esperadas chuvas, de pelo menos 50 milímetros, em grande parte do Brasil. Segundo a empresa de meteorologia MetSul, a região Norte está no período mais chuvoso do ano. Sendo assim, a região amazônica e o Amapá terão alta possibilidade de temporais. No Centro-Oeste são esperadas pancadas de chuvas, alternadas com momentos de sol ao longo dos dias.

Os estados de Mato Grosso e Goiás concentrarão os maiores volumes de chuva, podendo alcançar marcas de 100 a 200 milímetros. No Distrito Federal, a previsão é a de que o tempo permaneça nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Um cenário parecido deve ocorrer no Sudeste, porque a região estará sob a influência da mesma massa de ar tropical quente e úmida.

"Os próximos dez dias devem ter chuva isolada frequente na região, como ocorre nos meses de verão, e com acumulados altos em alguns pontos, especialmente acompanhando temporais. A chuva deve aumentar no estado de São Paulo, inclusive com risco de precipitação isoladamente excessiva e com transtornos em algumas cidades, mas os volumes variam muito de um ponto para o outro e a precipitação não chega a ser abundante em todas as localidades", explica o MetSul.

No Sul devem ocorrem chuvas de 50 a 100 milímetros, sendo que os maiores volumes poderão ser registrados no leste de Santa Catarina e no Paraná. "No Rio Grande do Sul, o risco de chuva excessiva é maior. Até o final desta semana, uma série de áreas de instabilidade pode provocar chuva volumosa a excessiva, inclusive com marcas acima de 200 mm em alguns pontos e risco de inundações, entre o Oeste e o Centro do Rio Grande do Sul", pontua o MetSul.

Já a tendência para a região Nordeste é que chova pouco nos próximos dez dias. Maranhão, Piauí e Ceará são os estados com mais possibilidade de maiores acumulados de chuvas.

Alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (10/1), alerta laranja de chuvas intensas nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Pará e Amazonas. Há também alerta laranja para tempestades em áeras de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, com riscos de ventos intensos, queda de granizo, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Os avisos meteorológicos são válidos até 10h de quinta-feira (11/1).