YR Yasmin Rajab

Prefeitura de Fortaleza abre concurso com 2,2 mil vagas para a Saúde - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, lançou um novo edital de concurso público para preenchimento de vagas na área da saúde. O documento oferta, ao todo, 2.241 vagas, sendo 1.681 para ampla concorrência, 113 para pessoas com deficiência e 447 para negros.

As oportunidades são divididas entre diversas carreiras da área da saúde. Confira todos os cargos acessando o edital, clicando aqui.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório.



A prova objetiva será realizada na cidade de Fortaleza (CE). Segundo o edital, havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados de realização do exame, ele poderá ser realizado em outras localidades e/ou na Região Metropolitana de Fortaleza.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais que variam de acordo com a carreira, mas podem chegar a R$ 13.923.

As inscrições serão abertas em 5 de fevereiro e poderão ser feitas até 5 de março, por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

